San Pedro Sula: Mujer asesinada por su pareja había acudido a la Policía, pero no atendieron su denuncia

Tegucigalpa, Honduras

La hondureña Norma Ávila se sumó este domingo a la lista de mujeres asesinadas a manos de sus parejas sentimentales.



Hugo Daniel Cruz se había convertido desde hace vario tiempo en el protagonista del maltrato contra esta fémina a quien un día prometió amar.



Sin embargo, las discusiones y problemas en el hogar se fueron convirtiendo en una pesadilla que terminaría en sangre, luto y dolor.



Fue este domingo que Norma fue hallada a un costado de su cama muerta y con signos de haber sido acuchillada y estrangulada.



Familiares de esta joven mujer relataton que Norma venía siendo- desde hace un tiempo- víctima de maltrato por parte de Hugo Daniel, razón por la que ayer sábado decidió acudir a la Policía para interponer una denuncia.

Sin embargo, familiares denunciaron que cuando se apersonó a la Primera Estacion de Policia de San Pedro Sula no la atendieron sino que la remitieron a una posta ubicada en la colonia Planeta.



Desafortunadamente, al llegar a este último lugar le dijeron que no la podían atender y le pospusieron la cita para este domingo en horas de la mañana.



Tras el rechazo a atender su denuncia, la mujer se abstuvo de llegar a la vivienda y se quedó a dormir en otro lugar.



No obstante, este día decidió regresar al hogar que compartía con Hugo Daniel, sin imaginar que este la esperaba para quitarle la vida con un arma blanca y no bastándole también sujetó una cuerda en su cuello hasta asfixiarla.



El cadáver de Norma quedó a un costado de su cama dentro de la habitación, mientras que hugo, tras cometido el crimen, huyó. La Policía lo busca.



Nadie escuchó gritos o pedidos de auxilio...pero esta mañana a vecinos y familiares extrañó el silencio en la residencia por lo que decidieron tocar la puerta y al no ser atendidos ingresaron, hallándose con la terrible escena.



Minutos más tarde, elementos policiales y personal forense llegó al lugar para hacer el levantamiento del cadáver y realizar las pesquisas respectivas para dar con el paradero del autor de este sangriento ataque contra Norma.



