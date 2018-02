El Atlético gana a Las Palmas (3-0) y consolida su segundo puesto

Madrid, España

El francés Antoine Griezmann, con un gol y dos postes, guio al Atlético Madrid en la victoria por 3-0 contra el penúltimo Las Palmas, este domingo en la 21ª jornada de la liga española, interrumpiendo la mala racha de su equipo, que consolidó su segunda plaza, colocándose provisionalmente a ocho puntos del líder Barcelona.



Después de tres partidos sin victoria entre todas las competiciones, incluida la eliminación contra el Sevilla en Copa del Rey (1-2, 1-3), el Atlético reaccionó en casa.



Griezmann abrió el marcador en un contragolpe en la segunda parte (61), lanzó dos remates a los postes e inició la acción del segundo gol, firmado por Fernando Torres (73). El ghanés Thomas Partey cerró el marcador (88).



"La primera parte no fue muy buena. El entrenador supo decir las palabras necesarias y hemos reaccionado tras el descanso, apretando arriba. Al final hemos tenido muchas ocasiones, hemos marcado tres goles y no hemos encajado ninguno, así que perfecto", dijo Griezmann.



"Estoy bien. He empezado bien el año y ojalá pueda seguir así, con goles, asistencias y trabajo. Nos quedan dos competiciones y lo daremos todo hasta el final. Veremos hasta dónde podemos llegar", añadió el francés.



En la clasificación, el equipo de Diego Simeone (segundo, 46 puntos) consolidó su segunda plaza con seis puntos de ventaja sobre Valencia (3º, 40 puntos), derrotado en su cara por 4-1 el sábado por el Real Madrid (4º, 38 puntos).



El FC Barcelona (Primero, 54 puntos) deberá ganar el domingo al Alavés para mantener su ventaja sobre los Colchoneros (20h45/19h45 GMT).



En otro partido disputado este domingo, el Leganés, que eliminó esta semana al Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey, siguió su buena racha al derrotar al Espanyol (14º) por 3-2, y ascendió a la décima plaza.

