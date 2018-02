El París Saint-Germain mima su comunicación con la vista puesta en el Real Madrid

París, Francia

El París Saint-Germain no hizo las cosas a medias después de haber vencido 4-0 al Montpellier el sábado: Los dirigentes y los jugadores encadenaron las intervenciones ante los periodistas para escenificar la reconciliación entre Neymar y Edinson Cavani, a 17 días del duelo contra el Real Madrid.



Una foto para sellar la paz

La estrella brasileña resumió la situación con un mensaje en Twitter por la noche: Una fotografía en la que aparece junto a Cavani con el puño cerrado y la misma mirada desafiante. ¿El texto que la acompañaba? "Gran victoria hoy, bravo a todos y felicidades a Edi por el récord, ¡a continuar metiendo muchos goles!".



De esta forma Neymar intentó de nuevo cerrar la herida abierta a principio de temporada con el uruguayo por tirar los penales. Y olvidar su último episodio, los silbidos al brasileño el 17 de enero ante el Dijon (8-0), cuando prefirió completar su cuádruple a dejar a Cavani lanzar un penal que le podría haber servido para convertirse en el mejor goleador histórico del PSG.



El sábado ante el Montpellier las dos estrellas multiplicaron los abrazos y los gestos ante los fotógrafos. Además Cavani marcó el ansiado gol del récord en el minuto 11.



'Monsieur Edi', tituló este domingo la biblia deportiva francesa, L'Equipe, para festejar que el 'Matador' superaba con 157 tantos a Zlatan Ibrahimovic como mejor goleador histórico.



Como no, hubo un penal, que convirtió Neymar después de que el propio Cavani le cediera el balón. El brasileño completó su doblete en la segunda parte.



El peso de las palabras

Porque el líder del equipo es evidentemente Neymar, como le corresponde por su condición de jugador más caro en la historia del fútbol, después de que el PSG pagara 222 millones de euros al Barcelona por sus servicios.



El propio brasileño dejó las cosas claras en zona mixta: "El entrenador me ha elegido para lanzar los penales. El entrenador ha decido eso y debo asumir esta responsabilidad. Conozco mis responsabilidades y he venido aquí para asumirlas".



Como cada vez que se abre una polémica, el presidente del club Nasser Al-Khelaïfi también decidió comparecer ante los periodistas.



En esta ocasión celebró el "magnífico" récord de Cavani y quiso poner fin a los rumores de la prensa española que sitúan a Neymar en la órbita del Real Madrid.



"Los españoles quieren comenzar a jugar un poco el partido. No queremos entrar en ese juego. No estará al 100% con nosotros la próxima temporada, sino al 2000%", dijo.



Luego habló de la reconciliación entre sus estrellas: "Los dos tienen verdaderamente una muy buena relación, pero también ustedes (los periodistas), una vez más, critican, intentan crear problemas entre nuestros jugadores, pero no hay ninguno".



A poco más de dos semanas de jugar ante el Real Madrid (14 febrero) la ida de los octavos de Champions en el Santiago Bernabéu, Al-Khelaïfi insistió en poner fin a cualquier polémica extradeportiva que rompa la armonía en el grupo.



"Les pido que paren de hacer eso, porque no es bueno ni para ustedes ni para nosotros, el club. Necesitamos concentrarnos en nuestro gran partido (contra el Real Madrid) que llega pronto", añadió.

