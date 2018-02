Conozca el listado de nominados para los premios Grammy

Nueva York, Estados Unidos

La superestrella del rap Jay-Z lidera las nominaciones para los Premios Grammy que se otorgarán el domingo, en ocho categorías, seguido por su colega rapero Kendrick Lamar con siete y la estrella del R&B Bruno Mars con seis.



He aquí la lista de los nominados en las principales categorías:



- Album del Año -



Childish Gambino, "'Awaken, My Love!'"



Jay-Z, "4:44"



Kendrick Lamar, "DAMN."



Lorde, "Melodrama"



Bruno Mars, "24K Magic"



- Tema del Año, reconociendo performance o canción -



Childish Gambino, "Redbone"



Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, "Despacito"



Jay-Z, "The Story of O.J."



Kendrick Lamar, "HUMBLE."



Bruno Mars, "24K Magic"



- Tema del Año, reconociendo a autor -



Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber junto a los compositores Erika Ender, Marty James Garton y Poo Bear, "Despacito"



Jay-Z junto al productor No I.D., "4:44"



Julia Michaels junto a los autores Benny Blanco y Justin Tranter y al dúo de producción Stargate, "Issues"



Alessia Cara, Logic and Khalid junto al productor 6ix, "1-800-273-8255"



Bruno Mar con los compositores Brody Brown, James Fauntleroy y Philip Lawrence y el equipo de producción The Stereotypes, "That's What I Like"



- Mejor Nuevo Artista -



Alessia Cara



Khalid



Lil Uzi Vert



Julia Michaels



SZA



- Mejor Album de Rap -



Jay-Z, "4:44"



Kendrick Lamar, "DAMN."



Migos, "Culture"



Rapsody, "Laila's Wisdom"



Tyler, The Creator, "Flower Boy"



- Mejor Álbum de Rock -



Mastodon, "Emperor of Sand"



Metallica, "Hardwired... To Self-Destruct"



Nothing More, "The Stories We Tell Ourselves"



Queens of the Stone Age, "Villains"



The War on Drugs, "A Deeper Understanding"



- Mejor Álbum Vocal Pop -



Coldplay, "Kaleidoscope EP"



Lana Del Rey, "Lust for Life"



Imagine Dragons, "Evolve"



Kesha, "Rainbow"



Lady Gaga, "Joanne"



Ed Sheeran, "Divide"



- Mejor Álbum de Música Alternativa -



Arcade Fire, "Everything Now"



Father John Misty, "Pure Comedy"



Gorillaz, "Humanz"



LCD Soundsystem, "American Dream"



The National, "Sleep Well Beast"



- Mejor Álbum de World Music -



Vicente Amigo, "Memoria de los Sentidos"



Buika, "Para Mi"



Anat Cohen y Trio Brasiliero, "Rosa Dos Ventos"



Ladysmith Black Mambazo, "Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration"



Tinariwen, "Elwan"



- Mejor Álbum de Danza/Electrónica -



Bonobo, "Migration"



Kraftwerk, "3-D The Catalogue"



Mura Masa, "Mura Masa"



Odesza, "A Moment Apart"



Sylvan Esso, "What Now"





Le puede interesar: El romántico acto entre JOH y Ana García duranta la toma de posesión