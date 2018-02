Héctor Vargas: "Cuando se le gana a Olimpia da una alegría"

Tegucigalpa, Honduras

Héctor Vargas, entrenador de Marathón, no se deja impresionar del Olimpia pese a los cinco goles que le anotó a Juticalpa.

El argentino tiene claro que no pueden “dejar jugar al Olimpia” porque hace mucho daño. “A la vista está, cuando Juticalpa los presionó arriba, les hizo dos goles porque la presión los hizo equivocarse”.

¿Qué miró en este Olimpia para enfrentarlo este domingo?

Lo diferente, yo que estuve ahí les puedo decir que Olimpia es Olimpia cuando lo dejan ser Olimpia. Si lo dejás que agarre la pelota, que centre, que cabeceen, te hará daño. Tiene muchos jugadores con buen pie. Entonces está en la manera de jugar. Por eso el torneo pasado me tocó irles a jugar de la manera en que a ellos les hace daño. Hay que buscar algunas cosas para que ellos no hagan su juego.



Yo siempre trato de estudiar al rival para ver cuál es el fútbol que le pueda doler al rival. Si ustedes analizan a Marathón no siempre juega de la misma manera, si el rival da la posibilidad de ganarle por arriba, mandamos centros, si es por abajo, jugamos con paredes, si el rival retrocede lento, tratamos de jugarler con pelotazos largos, así como lo hicimos con la UPN.

La idea era jugarles largo y nos daba resultado, tenemos que buscar la forma en que al rival le duela, así como también ellos buscan la forman en que a nosotros nos duela. Marathón de los últimos 22 partidos, hemos ganado 14, tenemos un buen número



¿Espera a un Olimpia complicado?

Si uno deja jugar a Olimpia le hace daño. A la vista está, cuando Juticalpa los presionó arriba, les hizo dos goles porque la presión los hizo equivocarse. Tiene sus falencia, hay que entrarle por dónde más les duele.



¿Es especial enfrentar a Olimpia?

No, es un ciclo que ya cerré. El tema está en que si se le gana a Olimpia son tres puntos como cualquier otro, pero es un grande, cuando uno le gana a Real España, Olimpia o Motagua da una alegría.



¿Está Arboleda para jugar?

Vamos a analizarlo, para ver si jugará noventa, 25...



¿Va a convocarlo?

Vamos a analizarlo, total esto recién comienza. Ya vimos lo del torneo pasado, esto no es cómo se comienza, sino como se termina.



¿Cómo analiza la cuota goleadora de Marathón en el inicio del torneo?

Es una de las propuestas que yo trato de hacer en el fútbol. He tenido goleadores de campeonato, con Copete en el Victoria, Sergio Diduch en Hispano, después en Olimpia Choco Lozano, Alberth Elis, Carlos Costly. La mayoría no fueron goleadores antes de tenerlos yo, no es por soberbia, pero la propuesta del equipo le da esa posibilidad de anotar. Siete goles en dos juegos es la propuesta del equipo y la convicción de que cualquier jugador puede ser goleador.



¿Ha hecho algún trabajo con Henry Romero?

Trabajamos con todo, el fútbol trae estas cosas.



¿Qué se ha sabido de Cristhian Cálix?

Hablé con él que tuvo un amistoso contra un equipo Chino y que había ganado 2-1 y que entró cuando perdían 1-0. Está feliz, ya después no sé si se quedará.



¿Su apuesta será seguir con jóvenes para exportarlos?

Es que es la alternativa para que el equipo se haga sólido económico. Aquí no hay personas con la solidez que tienen en el Real España, Motagua y Olimpia, hay que tener una postura diferente, de buscar jugadores jóvenes que se puedan vender para que entre dinero al club para que se sostenga.



¿Qué ha hecho para que algunos jóvenes que salieron de las reservas no pierdan la continuidad?

Desde el torneo anterior bajé para buscar hacer una estructuras de juego, pero no estamos haciendo las cosas bien todavía. Hay que modificar mucho, nos falta el apoyo. Apostamos a los que están arriba, pero seguimos teniendo falencias.



Olimpia ya demostró que no es de fiar. Diego Reyes, quien no la pasó bien en real Sociedad, ya anotó tres goles el jueves, así que no pueden confiarse.

De todos, Rony no ha jugado pero es peligroso, lo mismo que Costly, Chirinos. Son jugadores caros en una institución que invierte, después nosotros tenemos que hacer nuestro juego.



¿Qué hace Vargas para que sus equipos peleen lideratos?

Reconozco que me digan eso porque la mayoría me dicen que yo tengo suerte. Esperamos que sigan pensando así, pero ya voy llegando a los 500 partidos y a casi 300 consecutivos... Debo trabajar y capacitarme para que las cosas me vayan de esa manera.