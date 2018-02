Luis Fonsi cierra un año de grandes emociones en los Grammy

Nueva York, Estados Unidos

Pase lo que pase el domingo en los Grammy, Luis Fonsi ya se siente un ganador. “Despacito” no solo ha batido récords y ha puesto a cantar al mundo entero; también es el primer tema en español que compite por el premio a la canción del año desde “La bamba” de Ritchie Valens, hace 30 años.



El megaéxito de Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, está nominado en tres categorías principales que además incluyen grabación del año y mejor interpretación pop de un dúo o grupo. Y los astros boricuas se subirán al escenario durante la gala en el Madison Square Garden para cantarla en vivo, acompañados por la ex Miss Universo boricua Zuleyka Rivera, protagonista de su video (el más visto de la historia de YouTube).



“Este domingo será una noche muy importante mucho más allá que para mí, para la música latina. Poder cantar en español, celebrar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro baile, nuestro movimiento, nuestro sabor, en los premios de la música más importantes, ... yo creo que lo que más celebro es eso. Es poder cantar, interpretar este tema, mucho más allá que preocuparme si vamos a ganar o perder”, dijo Fonsi a The Associated Press el jueves por la tarde.

Vea también: Madonna en el ojo del huracán por foto sin sostén ¿al estilo Kim Kardashian?



La ceremonia de los Grammy será una especie de cierre para una aventura que comenzó precisamente hace un año, en enero de 2017, con el lanzamiento de “Despacito” y que lo llevó a recorrer el mundo en lo que ha sido la gira más grande de su carrera. El pasado noviembre el tema fue premiado en los Latin Grammy con cuatro honores que incluyeron canción y grabación del año.



“Cerramos un año de muchas emociones, de nuevas oportunidades, de mucho crecimiento en lo personal, en lo profesional, celebrando la evolución de la música latina y celebrando el hecho de que el mundo entero está cantando en español una canción que nació de una idea con una guitarra, con un cuatro puertorriqueño, a la que se sumó mucha gente importante como Daddy Yankee y todos los músicos y productores involucrados”, dijo Fonsi.



“Fue un año muy emocionante, de mucho trabajo. Pero ahora que ha bajado un poquito las revoluciones puedo ver la magnitud de lo que ha logrado esta canción y me siento muy agradecido por el apoyo del público”, agregó.“Poder celebrarlo en este caso sobre el escenario de los Grammys, poder estar nominado para tres categorías sumamente importantes me enorgullece, y lo celebro con toda la comunidad latina que ha hecho que nuestra música esté en su mejor momento”.



Para Fonsi, lo más emocionante que ha visto desde “Despacito” es cómo la música latina ha influido a otros géneros y mercados. Mencionó como ejemplo las colaboraciones de artistas emergentes como Ozuna y Bad Bunny con astros estadounidenses como Cardi B y Drake (Ozuna tuvo a la rapera neoyorquina como invitada en “La modelo” y Drake, quien ya había grabado con el astro de la bachata Romeo Santos, acaba de anunciar una colaboración con Bad Bunny)



“No es que sea la primera vez que (artistas anglo) colaboran con artistas latinos, pero creo que ahora se ha abierto una puerta mucho más grande y los artistas del ‘general market’ tienen muchísimo más interés en colaborar con artistas latinos”, señaló Fonsi. “Se han dado cuenta de la importancia que tiene el público latino en general y eso es lo más que me ha emocionado, ver cómo otras canciones de mis colegas que admiro y quiero mucho están en el top de las listas, ver cómo de los primeros 10 videos más vistos, más de la mitad son videos latinos”.



“La calidad siempre ha estado ahí”, concluyó el artista, “pero ahora gracias a Dios la luz que alumbra la música latina está mucho más brillante”.