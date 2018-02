Wenger asume parte de la culpa del control antidopaje al que faltó Alexis Sánchez

Londres, Inglaterra

El técnico francés del Arsenal Arsène Wenger señaló este viernes que considera a su club como parte responsable del control antidopaje al que faltó el lunes Alexis Sánchez, el mismo día en que se confirmó su fichaje por el Manchester United.



Los medios británicos dejaron entender el jueves que el atacante chileno no había respetado las reglas de la federación, faltando a un control antidopaje previsto el lunes, por coincidir con el día en el que se hizo oficial su fichaje por el Manchester United.



"Fue simplemente el día erróneo para él para ser controlado. Francamente, desde un punto de vista administrativo, es nuestra responsabilidad porque él no se ausentó", dijo el francés.



"Alexis no buscaba esconder algo, de hecho nosotros no tenemos nada que esconder", añadió.



"El lunes pasaron muchas cosas, fue un día difícil para Alexis Sánchez, que tenía que cerrar su fichaje y viajar", continuó.



Las reglas de localización, también vigentes en el atletismo, imponen a los clubes declarar a las autoridades antidopaje qué jugador se entrena en el seno de qué equipo pero en Premier League los jugadores tienen también la responsabilidad de ponerse al día con las autoridades.



El objetivo del sistema es poder controlar a los jugadores en el momento que conviene a las autoridades y no solamente en el momento en el que el jugador está presente de forma previsible.



La 'localización' de Alexis Sánchez cambió el lunes, cuando fue traspasado al Manchester United, pero estaba todavía teóricamente afiliado al Arsenal.



El jugador chileno podría debutar este viernes, en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra ante el Yeovil Town, club de la cuarta división del fútbol profesional.