Juan Jiménez Mayor sobre Fe de Errata: "Esto no es un error, esto es un delito"

Tegucigalpa, Honduras

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, aseguró este viernes que las reformas aprobadas en el Congreso Nacional a la Ley de Presupuesto no coinciden con lo que se publicó en el diario oficial La Gaceta el pasado 18 de enero.

"En las últimas horas la Maccih-OEA ha tenido acceso al video correspondiente a la sesión del Congreso Nacional en la cual se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018 (Decreto N. 141-2017), en donde se constata que el texto publicado en el diario Oficial La Gaceta no es el mismo que aprobaron los diputados en ese acto", detalló Jiménez Mayor, a través de una conferencia de prensa.

En ese sentido, criticó que este acto no ocurrió por un error, pues "en la política no hay errores involuntarios".

"El hecho grave y delictivo se ha producido por autoridades del Congreso Nacional, autoridades del Poder Ejecutivo. El texto aprobado por el pleno no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado introduciendo texto que no corresponde a lo aprobado en sesión", tras conocerse que este mediodía los diputados del Congreso Nacional realizarán una sesión de emergencia amparados en una Fe de Errata, para rectificar el último párrafo que no fue leído por un error involuntario, según lo informó el parlamentario Tomás Zambrano.



En ese sentido, Jiménez Mayor aseguró que la información en poder de la Maccih será el sustento jurídico que presentará la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) ante la jueza Alma Guzmán, a cargo del sonado caso del "Subsidiazo", para "revertir la ley de archivamiento contra la red de diputados".

"Esto no es un error, esto no es un error, esto es un delito y lamentamos muchísimo tener que presentar el día de hoy esto porque afecta las investigaciones y una decisión judicial. Lo acontecido con esta ley es un delito consumado además porque ha sido aplicado por el Poder Judicial. La jueza natural Alma Guzmán aplicó este artículo", denunció el vocero de la Maccih.

Según informó Mayor, la Misión de Apoyo tuvo acceso al video de la sesión en la que se aprobaron las reformas. "Cuando el secretario de la Cámara lee el texto no es el mismo con lo publicado el 18 de enero".

El texto al que se refiere Jiménez Mayor es: "Durante esté en proceso la auditoría de investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada no procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal", que corresponde al artículo 131 de la Ley Orgánica de Presupuesto.

“Una vez finalizada la auditoría de investigación especial de conformidad a la Ley y el Reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en Derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos; o en su efecto otorgando su solvencia”, es el texto leído en sesión, pero ya en La Gaceta se agregó el párrafo del que habla la Maccih.

En ese sentido criticó que "esto no fue lo que aprobó el pleno del Congreso y se tiene que hacer una investigación de carácter penal y hemos dado inicio con esto al caso #10 que se llamará 'Caso del pacto de impunidad' para determinar responsabilidades a quienes isertaron esta modificación a la Ley del Presupuesto".

Estas son la reforma aprobada en el Congreso y la publicación que al final se hizo en La Gaceta, notar la diferencia.

ACÁ UN ACERCAMIENTO AL DOCUMENTO (MÁS LEGIBLE) DE LA REFORMA A LA LEY QUE PRESENTA DIFERENCIAS ACÁ LA SEGUNDA PARTE DE LA REFORMA QUE PRESENTA DIFERENCIAS



Lea además: "Esto no es un error, esto es un delito", Juan Jiménez Mayor