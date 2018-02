Buffon deja la puerta abierta a continuar en la Juventus

Roma, Italia

Gianluigi Buffon, que el domingo cumplirá 40 años, dio a entender este viernes en una entrevista con el diario italiano La Repubblica que podría finalmente prolongar su contrato con la Juventus más allá de la actual temporada.



"Dentro de poco me encontraré con el presidente Andrea Agnelli y vamos a hablar. Quiero lo mejor para el equipo, saber qué papel puedo jugar y si la Juventus piensa que todavía puedo ser importante", señaló la leyenda.



"Me gustaría (jugar una temporada más), pero es con el club con el que debo encontrar la mejor solución. Lo que es seguro es que no quiero convertirme en un problema, ni para la Juve ni para mis compañeros", añadió.



Preguntado sobre la posibilidad de fichar por otro equipo, se mostró contundente: "La Juve o nada".



Buffon, 175 partidos con Italia y 629 en Serie A con Parma y Juventus, anunció su retirada internacional tras la eliminación de la Azzurra en la repesca para el Mundial 2018 frente a Suecia.



El arquero había anunciado además que se retiraría al final de la presente temporada, dejando una puerta abierta en caso de victoria de la Juventus en la Liga de Campeones.