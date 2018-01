Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará varios trabajos de mantenimiento este viernes en distintos sectores de Honduras.

El servicio se verá interrumpido principalmente en la zona norte del país, abarcando los departamentos de Cortés y Atlántida.

A continuación los sectores que no tendrán energía eléctrica este viernes:



Viernes 26 de enero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Puerto Cortés

Puerto Cortés (Refinería Texaco Chevron)

Barrio San Ramón

Barrio El Centro en la 14 avenida, 1-7 calles barrio Copén

Parte del sector comercial

Estadio Excelsior

OPC



Viernes 26 de enero de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en La Ceiba

Colonia López Bonito

Residencial Pico Bonito

Col. Alemán Bendeck

Col. Mitch

Col. Narciso Hernández

Col. 9 de Septiembre

Col. 13 de abril

Colonia Elisia

Municipio El Porvenir

Aldea Montevideo

Aldea de Caracas

Aldea Monte Pobre

Aldea El Gancho

Aldea Saladito

Aldea Orotina

Municipio de San Francisco

Escuela JFK

Aldea San Francisco viejo

4 Batallón de Infantería

Municipio de la Masica

Aldea La Cumbre

Aldea Santa Ana

Colonia Alemana

Río Cuero

Aldea Trípoli

Colonia Los Indios

Aldea Punta de Rieles

Aldea Tierra Firme

Aldea El Embarcadero

Aldea San Juan Benque

San Juan Pueblo

Hidroeléctrica Los Laureles

Hidroeléctrica Contempo

Colonia Brisas de América

Aldea Piedra de Afilar

Aldea Flores de Italia

Aldea El Suspiro

La Ensenada

Municipio de Esparta

