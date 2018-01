"Es un fracaso para mí", dice Zidane tras derrota ante el Leganés

Tegucigalpa, Honduras

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó sentirse "decepcionado" por la derrota ante el Leganés y la eliminación de la Copa del Rey asegurando que se trata de un "fracaso", al tiempo que exculpó a los jugadores.



"Hoy es un fracaso para mí", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Leganés que los blancos perdieron 2-1 en el Bernabéu.



"Para mí es un fracaso hoy, estoy muy decepcionado, pero voy a asumir la responsabilidad de todo y voy a seguir trabajando", dijo Zidane.



"Mañana será otro día, lo que hay que hacer es levantarse y pensar en el partido del sábado (contra el Valencia en Liga), pero hoy es un palo muy duro", añadió.



Zidane, que admitió que ha sido su peor noche desde que se hizo cargo del equipo en enero de 2016, defendió en todo momento a sus jugadores.



"Estoy enfadado conmigo mismo no con mis jugadores, ellos lo intentan, corren, la culpa no la tienen ellos, a lo mejor una parte porque son los que están en el campo, pero yo soy el responsable de esto", dijo.



El técnico sólo criticó la actuación de sus hombres en la floja primera parte, afirmando que "cuando juegas en casa no puedes empezar así".



"La solución es seguir trabajando, voy a asumir la situación y voy a seguir trabajando", añadió Zidane, a cuyo equipo prácticamente le queda sólo la 'Champions' para salvar la temporada.



En este sentido, el Real Madrid se enfrentará el 14 de febrero al PSG en un partido crucial, en el que el propio Zidane reconoce que puede estar jugándose el puesto.



"Eso está clarísimo (que puede peligrar su posición), soy el responsable de esto, tengo que encontrar las soluciones", dijo.



"Lo que tengo que hacer yo es asumir la situación, siempre voy a pelear, voy a seguir trabajando e intentar buscar cosas para que el equipo sea más eficiente", concluyó.