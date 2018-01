VIDEO: Así es la película "La forma del agua", la más nominada en los Óscar 2018

Los Ángeles, Estados Unidos

Después conocer la lista completa de las nominaciones a los premios Óscar 2018 es inevitable no fijar la mirada en la historia romántica que lidera las premiaciones: "La forma del agua" -The Shape of Water- en inglés.



La película que aún no se estrena en Honduras es obra de Guillermo del Toro y se desarrolla durante la Guerra Fría. El film compite en 13 categorías, entre ellas mejor película, actriz, guión y dirección.



La película fue grabada y producida en territorio canadiense, específicamente en ciudades como Ontario y Toronto. La cinta dura dos horas con 3 minutos.

¿De qué trata?

Los hechos ocurren en un laboratorio secreto de alta seguridad localizado en Baltimore (Maryland) donde trabaja Elisa -Sally Hawkins-, una mujer que vive totalmente aislada del resto de sus compañeros. Todo cambia para siempre cuando descubre un experimento secreto.



¿Quiénes forman parte del elenco de la aclamada cinta?

Sally Hawkins, Elisa; Michael Shannon, Richard Strickland; Richard Jenkins, Giles; Octavia Spencer, Zelda Fuller; Michael Stuhlbarg, Dr. Robert Hoffstetler; Doug Jones, Hombre Anfibio; Lauren Lee Smith, Elaine; Morgan Kelly, Chico de la tarta.



La película se estrenó en Estados Unidos el 1 de diciembre y en su primer fin de semana logró recaudar 166,564 dólares, mientras que durante su tiempo de exhibición recaudó 22 millones 753,201 dólares. Parece ser un éxito rotundo.

Disfruta aquí el trailer de la famosa cinta que promete arrasar con los premios en los Oscar 2018: