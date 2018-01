Varias personas heridas tras choque entre una patrulla policial y otro vehículo en El progreso

El Progreso, Honduras

Varias personas resultaron heridas la noche de este martes al colisionar una patrulla policial con un vehículo particular.

El accidente se registró en la carretera CA-13 a la altura del sector Guaymitas, Yoro, al norte de Honduras.



Al menos ocho personas resultaron lesionadas, quienes hasta el momento no han sido identificadas.



De acuerdo al recuento policial, dos de sus miembros y un detenido que se transportaban en la patrulla sufrieron lesiones, así como dos menores y tres adultos que venían en el carro particular tipo pick up.



Los heridos tuvieron que ser trasladados a bordo de otra patrulla a un centro hospitalario para atender sus heridas.



