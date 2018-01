Jennifer López usa sexy corsé de cuero y causa furor en Calibash 2018

Los Ángeles, Estados Unidos

Jennifer López demostró que su sensualidad sigue intacta a los 48 años. La sexy cantante dejó sin aliento al público que asistió a Calibash Los Ángeles 2018.



La artista usó un sexy corsé de cuero en tonalidad rojo y negro. Su revelador escote y sus curvas prominentes no pasaron desapercibidas durante el popular evento que organiza la estación radial Mega FM.



JLo demostró que le sobra energía y carisma arriba del escenario tras mover sus caderas al ritmo de su característico twerking.



No cabe duda que su llamativo corsé de cuero acaparó las miradas de los rotativos más importantes del espectáculo. Y cómo no... es una completa y hermosa diva.

