Julieta Castellanos: “Quienes dicen que maquillamos cifras de homicidios no pueden comprobarlo”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Activistas de Libre vinculados a ONG de derechos humanos son quienes afirman que las cifras del Observatorio de la Violencia de la UNAH son maquilladas. Honduras anda en una tasa de entre 42 y 45 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Estas son apreciaciones de la nueva titular del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), Julieta Castellanos, quien ha retornado al organismo tras dejar la rectoría de la UNAH. A continuación su dialogo con EL HERALDO.

¿Cuál será su rol como directora en el Iudpas?

Antes de asumir como rectora de la Universidad, yo estaba en el Iudpas y ahora que he dejado el cargo de rectora he sido nombrada como directora del instituto a partir de enero de este año. El Iudpas tiene la responsabilidad del desarrollo del Observatorio de la Violencia, temas de convivencia, tiene la responsabilidad del desarrollo de los temas de democracia y ciudadanía, el desarrollo de seminarios, son varios temas.

Esperábamos verla como docente en la UNAH, una vez que su período como rectora terminara, ¿ya no será así?

Solamente quedo en el Iudpas, que es una actividad académica, sí puedo desarrollar algunas competencias dentro del Iudpas, puedo desarrollar investigaciones que tienen que ver con lo académico, pero lo que es la docencia con unas asignaturas bajo mi responsabilidad no está contemplado.

¿Ya hubo reuniones con el equipo del Iudpas para conocer cómo se desarrollan las actividades en el Observatorio de la Violencia?

Ya me reuní con el equipo el día de ayer y nos reunimos la semana pasada con el equipo del Observatorio.

Cuando se dio a conocer este nuevo cargo, se mencionó que estaba puesta como pieza clave del nuevo gobierno. ¿Qué piensa de esas valoraciones?

La gente siempre hace especulaciones, siempre plantea este tipo de aseveraciones y yo hasta la saciedad he dicho que eso no es cierto, yo no voy a ningún cargo de gobierno y eso estuvo claro desde siempre. Por más que lo dije, la gente siempre sigue aseverando este tipo de cosas.

¿Qué piensa de las cifras que revelan una reducción en los homicidios dadas a conocer por el gobierno?

Sí hay una reducción de homicidios, ya el gobierno dio una tasa y el Observatorio verifica los datos, estamos terminando este proceso. Hay una reducción importante y vamos a andar en una tasa de entre 42 y 45 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay un trabajo importante en los gobiernos locales.

¿Y sobre los sectores que han dicho que la cifras de homicidios son maquilladas por parte del Observatorio de la Violencia qué opina?

La gente que dice que las cifras de homicidio son maquilladas son activistas de Libre que están en algunas ONG.

Lamentablemente estas organizaciones se han desacreditado y han perdido credibilidad porque han confundido su papel como defensores de derechos humanos con su militancia partidaria.

Nosotros como Observatorio hemos trabajado desde el 2004 y nadie ha podido demostrar que nuestras cifras no tienen la rigurosidad, opinan, pero no han mostrado ninguna cifra.