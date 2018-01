Liberales muestran división hasta en elección de su jefe de bancada

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El Partido Liberal dio muestras de no alcanzar aún su ansiada unidad al elegir antenoche a su nuevo jefe de bancada en el marco de una reunión a la que solo asistieron los diputados afines al diputado Elvin Santos, quien finalmente resultó el ungido.

En otra parte estaban reunidos las autoridades del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL) encabezadas por Luis Zelaya con los diputados que promovían a Mauricio Villeda, cita en la cual hablaban de la importancia de que la bancada mantuviera la línea del CCEPL en el Congreso Nacional.

Los liberales demostraron que están divididos en dos bandos: los seguidores de Luis Zelaya, que lucha por la renovación de su partido, y los afines a la exprecandidata Gabriela Núñez, en cuyas planillas salieron electos los diputados que respaldaron a Santos.

Santos informó que fue respaldado por 32 diputados (14 propietarios -más el voto suyo- y 17 suplentes), con los cuales completó la mayoría, contra 20 que apoyaban a Villeda.

El propio Villeda fue el encargado de denunciar que en la elección del jefe de la bancada no se utilizaron métodos democráticos. “Lo hicieron en una misa negra en una casa particular (la casa de Elvin Santos), con suplentes, al margen de la ley”, cuestionó el excandidato presidencial.

“A mí no me convocaron. Me di cuenta de que había habido esa reunión y fue en una casa privada fuera de aquí (del Central Ejecutivo), hoy trajeron un acta notarial, estaban recogiendo firmas aquí, sorprendiendo a muchas personas. Yo no estoy de acuerdo con eso”, lamentó.

Buscará la unidad

Por su parte, Elvin Santos dijo que ya se reunió con el presidente del CCEPL para abordar el tema de la unidad. “He llamado a Luis Zelaya para solicitarle que nos reuniéramos en el mismo afán de colaborar en la unidad partidaria”, señaló.

“Nuestra propuesta es que el Partido Liberal sea el centro donde converjan las principales ideas y facetas de una entidad que ahora será la plataforma para el crecimiento económico del país”.

Informó Santos que con Zelaya llegaron a un acuerdo: “la no agresión y que el partido no amenace con expulsiones. Lo que pasa es que en toda elección política unos salen electos y otros no”, afirmó al justificar las causas por las cuales Villeda no recibió el respaldo de la mayoría.

Por su parte, Luis Zelaya declaró que la elección del jefe de la bancada “es potestad de (los) diputados electos, pero por votación directa siguiendo estatutos del partido previa convocatoria oficial para tal efecto a todos sus integrantes. No podemos avalar conductas dañinas del pasado”.