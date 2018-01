Maccih y el Congreso Nacional en disputa por reforma a la Ley de Presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y el Congreso Nacional se encuentran en disputa luego que el Legislativo aprobara una reforma a la Ley de Presupuesto.

En ese sentido el organismo investigativo manifestó este miércoles que dicho cambio a esta ley frenaría los avances en la lucha ante los actos de corrupción en Honduras.



El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, aseguró que la reforma a la ley aprobada el 18 enero, en los últimos días del anterior Congreso, no solo frena las investigaciones contra altos personajes envueltos en estos delitos, sino que dejaría absueltos a muchos exfuncionarios que ya han sido condenados, como es el caso del IHSS.

Tras ser publicada en el diario oficial La Gaceta, dicha reforma encendió las alertas en la Maccih.

"Esto es inconstitucional porque contraviene e infringe varios artículos de la Constitución de Honduras", apuntó Jiménez Mayor.

Aquí el comunicado presentado por la Maccih

Congreso rechaza acusaciones

Ante los señalamientos, de la Maccih, el Congreso Nacional respondió a través de comunicado en el que explicó que el propósito de la reforma en cuestión es promover la transparencia y la rendición de cuentas.

El Legislativo, que calificó las declaraciones del vocero de la Maccih, como "malintencionadas", asegura que la reforma a la Ley de Presupuesto en ningún momento restringe al Ministerio Público en su facultad de investigación.

Lo que sucedería con implicados en casos de corrupción

Jiménez Mayor citó el caso "Red de Diputados" en el que no solo se está investigando a cinco legisladores, sino que abarca a más de 60 legisladores actuales y exdiputados incluyendo al actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y a otros altos funcionarios.

La reforma a esta Ley es una disposición que beneficiaría a Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla y Audelia Rodríguez, de Vamos; Eleázar Juárez, de Libre; y Dennys Sánchez del Partido Liberal, implicados en este caso conocido además como “subsidiazo”.

Según las pesquisas, ellos malversaron ocho millones de lempiras de fondos públicos a través de una fundación.



"Todas estas investigaciones quedarían sin efecto" aseguró. Las investigaciones se vienen desarrollando desde octubre del año anterior.



"Hemos venido desde nuestros países a trabajar y no es posible que no hayan reglas claras en Honduras", lamentó.



Jiménez Mayor denunció además que "los corruptos eso quieren, que la Misión se vaya". Sin embargo, recalcó que seguirán su labor.

Aquí el comunicado del Congreso

1. El Congreso Nacional aprobó reformas a la ley orgánica del Presupuesto el jueves 20 de enero del año 2018 a las 5:11 p.m. con el apoyo de 69 diputados, 11 abstenciones y dos votos en contra.



2. El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investigue todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales, desde el gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente.



3. Esta reforma no le quita ni le restringe al Ministerio Público ninguna facultad de investigación sobre cualquier caso penal, actual o futuro, ya que no se reformó ningún artículo de la Ley del Ministerio Público, Código Penal, Código Procesal Penal, ni de la Constitución de la República, que son las distintas normas que le confieren la facultad de investigación al MP.



4. Rechazamos completamente las aseveraciones malintencionadas del vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, que está reforma afecta los procesos judiciales de casos relacionados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), o cualquier otro caso investigado por el Ministerio Público.



5. En ningún momento el Congreso Nacional ha aprobado la figura de la retroactividad en materia administrativa, por lo que los casos que se estén ventilado actualmente en cualquier instancia administrativa deberán tramitarse conforme a la ley correspondiente.



6. Reiteramos que esta reforma, lejos de promover la impunidad, impulsa la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pone en condición de investigados a todos los diputados, ONGs, etc de los últimos cuatro gobiernos.



7. El Congreso Nacional exige a la MACCIH respeto a las instituciones del estado, a su independencia y autonomía, y al libre ejercicio de sus atribuciones que le confiere las leyes de la República, y condena las amenazas que recientemente emanan de su vocero para interferir en el principio sagrado de la independencia judicial.







Lo que abarca la reforma a la Ley de Presupuesto

La reforma por adición al artículo 16 de la Ley del Presupuesto indica que la administración de los recursos públicos también le corresponde al “Congreso Nacional y sus diputados para solicitar, gestionar, recibir, administrar y ejecutar fondos públicos de cualquier fuente, incluso tercerizados o descentralizados, destinados a proyectos de desarrollo, ayudas sociales y al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia”.

La Maccih ha manifestado por lo tanto su descontento porque la reforma tendrá carácter retroactivo, lo que significa que los que enfrentan una acusación penal por malversación de caudales públicos podrían quedar libres de culpa.

La publicación de las reformas a la Ley de Presupuesto en La Gaceta.

Lea además: Maccih tras pista de hondureños involucrados en caso Odebrech