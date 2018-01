Pugna e imposición por la jefatura de bancada de Libre

El Heraldodiario@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

Los conflictos no cesan a lo interno del partido Libertad y Refundación (Libre), donde ahora hay una pugna por la jefatura de la bancada en el nuevo Congreso Nacional.

El partido de izquierda es la segunda fuerza política en el Legislativo que se instalará este jueves y que ya no contará con la figura y liderazgo del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Sin embargo, el máximo dirigente de Libre pretende imponer en este cargo a su hermano Carlos Zelaya, conocido como “Carlón”, para que continúe su influencia en los 30 congresistas electos por el próximo cuatrienio.

Tal situación ha generado disputas entre los diputados más conocidos y votados en los pasados comicios generales de esta organización.

Sin embargo, el abogado Jorge Cálix es uno de los parlamentarios reelectos que también tiene simpatía por un grupo de diputados y que lo ven como el que pudiera convertirse en jefe de la bancada de Libertad y Refundación.

Polémica

Cálix se postuló en las elecciones primarias de 2017 por el movimiento M-28, del que resultó electo con una masiva cantidad de votos por encima de sus contrincantes, pero bajo denuncias de fraude.

Nueve de los 30 legisladores de Libre los respaldarían para que asuma el puesto del sucesor de Zelaya en el CN.

“Yo no he hecho ningún movimiento para convertirme en jefe de bancada, no he hablado con ningún compañero diputado, ningún diputado ha hablado conmigo pidiendo el apoyo tampoco”, manifestó a EL HERALDO el diputado.

Y luego subrayó que “no es cierto que hay movimientos o disputas para nombrar un nuevo jefe de bancada”. Explicó que de manera consensuada tomaron la decisión de darse un compás de espera entre los legisladores electos de Libertad y Refundación, de los cuales 21 de ellos son nuevos, implicando que dos tercios de la bancada se renovó para el período 2018 al 2022, indicó.

Otro de los fuertes candidatos a ocupar este puesto es Juan Barahona, quien ha sido el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y ahora ocupa una curul en el hemiciclo.

En una entrevista concedida a EL HERALDO aseguró que “nadie me ha propuesto a mí que yo sea el jefe de la bancada. Para organizarnos internamente no hemos tenido reunión, lo vamos a hacer después, no ahorita”.

Siete de los diputados que salieron electos del movimiento Fuerza de Refundación Popular (FRP) estarían apoyando al dirigente para que encabece a la bancada de esta institución política.

Desmienten

Tanto Barahona como Cálix desmintieron que exista influencia de “Mel” Zelaya para imponer a su hermano más conocido como “Carlón” en la jefatura de bancada de la fuerza opositora.

“No es cierto eso, es pura especulación y se lo puedo decir con conocimiento de causa, no hay pugna por ser jefe de bancada entre los 30 diputados de Libre”, sostuvo.

Mientras que Cálix dijo que “‘Mel’ Zelaya no es una persona que impone, más bien nos deja en completa libertad para tomar nuestras decisiones y Carlos no ha sido impuesto ni han tratado de imponerlo”.

Sin embargo, es un secreto a voces que el expresidente está intentando colocar en esa posición a su hermano, a fin de que conduzca la comunicación con la junta directiva del Congreso Nacional.

“Vamos a tratar de ser incidencia, aunque no va a ser tan fácil, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo, tanto en el hemiciclo como acompañando al pueblo que se pronuncie en las calles permanentemente sobre los abusos”, mencionó.

A diferencia de los dos primeros candidatos, el novel diputado solo es respaldado por cuatro de sus compañeros de bancada.

El próximo coordinador de los congresistas de Libre tendrá el desafío de mantener la gobernabilidad y evitar que el transfuguismo golpee las filas de este partido.

En el Congreso pasado esta organización perdió diez de sus diputados, cuya mayoría se fueron al partido Va Movimiento Solidario (Vamos).

