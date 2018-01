Sectores que estarán sin energía eléctrica este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico este martes 23 de enero debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en los circuitos ISL-L350, LLN-L232, CHM-L215 y SNC-L357, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:

De 8:00 AM a 5:00 PM en Trujillo, Colón

Los Leones

Río Claro

Quinto Batallón

Cuyamel

Santa Elena

La Brea



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Parte del Barrio El Bosque



De 8:00 AM a 8:10 AM y de 3:50 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Barrio Buenos Aires

Colonia Picachito

IHSS

Barrio Abajo

Teatro Nacional Manuel Bonilla

Barrio La Concordia

Las Delicias

Barrio Buena Vista

Colonia Lintón

Barrio Las Canteras

Barrio Zaragoza

Colonia Sagastume

Colonia Miramesí

Los Pinos

Cataluña

Villa Peniel

Aldea Río Abajo

Colonia Villa Madrid

Aldea Las Flores

Colonia Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briceño

Los Mangos

Barrio Puente Colorado y zonas aledañas

De 8:30 AM a 4:30 AM en Choloma, Cortés

Centro de Choloma

Barrio Abajo

Colonia Los Cocos Sur

Pueblo Nuevo

Colonia San Francisco



De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Bárbara y Copán

Nueva Arcadia

Los Tangos

Las Bodegas

Chalmeca

Florida

Mar Azul

Pueblo Nuevo

La Barranca

La Pintada

Campanario

Chiquila

6 de Mayo

El Cedral

El Chile

Las Vueltas

El Frijoli