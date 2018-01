Cambios drásticos en el rostro de Alejandra Guzmán asustan a sus fans

Ciudad de México, México

Alejandra Guzmán causó asombro tras publicar un Facebook Live que hizo evidentes los cambios drásticos que sufrió su rostro.

La cantante mexicana de 49 años compartió el video de su conversación con todos sus fans y de inmediato llamó la atención del mundo entero.

El aspecto de su rostro dejó atónitos a muchos que no dudaron en comentarle: "no te pongas tantas cosas en esa cara", "hay que envejecer con dignidad Ale, no te deformes la cara", "que mal se mira con tanta cirugía", "qué horror, antes eras bonita".

El notorio cambio facial de Alejandra Guzmán es uno de los temas virales entre los mexicanos. Varios coinciden en que pasó por el quirófano y se deformó la cara. Sus mejillas lucen hundidas y sus labios más voluptuosos.

Hasta el momento la artista no ha respondido los cientos de críticas que recibió durante su transmisión en vivo.

