Hondureña Jennifer Funes muestra su abdomen de acero

Tegucigalpa, Honduras

La fisicoculturista hondureña Jennifer Funes mostró en su cuenta de Instagram que las largas horas que pasa en el gimnasio han hecho un buen efecto.

Pese a las críticas que recibió por el cambio radical que hizo a su cuerpo, Funes no ha dejado de perseguir su sueño en esta disciplina.

En esta ocasión, la chica mostró cómo ha cambiado su cuerpo y sobre todo su espectacular abdomen de acero.

En un video corto y en una fotografía mostró que poco a poco alcanza su meta.

Este es el abdomen de Jennifer. Foto: Instagram



“Bien lo llamaré una forma de “auto motivación “ jaja y aquí es donde puedo decir “querer es poder” y que no hay excusa para no cambiar eso que no nos gusta o no estamos conformes. Para mí no se trata de buscar una perfección pero si de sentirme bien conmigo misma”, comentó la catracha en sus redes sociales.

