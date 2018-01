Salvador Nasralla: Aquí los diputados se venden... Hay que investigar

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, llegó este domingo por un momento a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde la arremetió contra diputados, medios de comunicación, periodistas y militares.

Reveló que la noche del sábado y madrugada del domingo estuvo reunido con la dirigencia de la Alianza y directivos del Partido Liberal, encabezado por Luis Zelaya, y diputados electos como Luis Redondo.

Como a las 2:00 de la mañana les envió un mensaje a los diputados de la oposición, como Osman Chávez, Mario Noé Villafranca, Felicito Ávila, Denis Castro, Bernardo Medina, Karen Ortega, Dunia Ortiz y llamaron a Romeo Vásquez Velásquez, quien lidera la Alianza Patriótica Hondureña, pero no contestó.

“Todos estos que acabo de mencionar pasan a la historia como traidores, pudiendo pasar a la historia como héroes”, enjuició, exceptuando al diputado del Partido Anticorrupción (Pac), Osman Chávez.

En sus declaraciones dijo que ahora hay que hacer un trabajo investigativo, para saber qué recibirán los diputados que votaron a favor la junta directiva provisional del Congreso Nacional.

Confesó que con su experiencia, Manuel Zelaya les dijo que para conseguir que un partido vote a favor de un grupo hay que ofrecerle cosas, “desgraciadamente la oposición no tiene mucho que ofrecer y el gobierno sí tiene mucho que ofrecer”.

“Lo que pasa aquí con los diputados es que se venden, ténganlo claro, aquí hubo hoy seis diputados que se vendieron, los líderes de sus partidos se vendieron, ¿cuánto les dieron?, averígüenlo ustedes, vayan a sus cuentas bancarias”, refirió.

Al mismo tiempo, afirmó que varios narcotraficantes estuvieron ayer en el Congreso, “habían como 30 en el Congreso pasado y creo que ahora hay como 40”.

Después de afirmar que no logró ver ninguna transmisión del evento, el excandidato presidencial señaló que “algunos medios de comunicación, no todos, viven de lo que el gobierno les pone de publicidad y también algunos colegas, no todos, viven del dinero que les paga el gobierno de la República o del trabajo que le da a sus familiares”.

Lea además: Manifestantes de la Alianza bailan al ritmo de "perreo" a los policías