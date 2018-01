Mauro Reyes critica el arbitraje del Honduras Progreso vs Juticalpa: "Son demasiados malos"

Tegucigalpa, Honduras

El técnico de Juticalpa, Mauro Reyes, salió muy molesto con el trabajo de Raúl Castro en el duelo ante Honduras Progreso. Pese a la derrota calificó el funcionamiento de su equipo como muy bueno.



"Un juego de dos facetas, creo que hicimos dos partidos. El funcionamiento fue adecuado, antes del primer gol del Honduras, habíamos tenido dos claras", comenzó diciendo.



Habló del trabajo de su equipo y lanzó un par de dardos a los árbitros : "en el segundo tiempo gracias a la presión alta nos encontramos con tres goles, pero uno no quiere hablar de los árbitros, pero solo los tocábamos y era falta a favor del Honduras. Creo que ellos no se merecen eso, tienen un buen equipo", manifestó.



Reconoció que: "aunque uno quisiera hablar, pero la verdad que estos árbitros son demasiados malos, les queda muy grande la camisa para estar en Primera División".



Piensa que el resultado: "No es justo por lo hecho en el partido, no es justo por lo que hicimos dentro del campo. Si bien es cierto nos equivocamos, pero en el segundo tiempo merecimos más", finalizó.