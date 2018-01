Michaell Chirinos dice estar "demasiado tranquilo" tras su conflicto en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El jugador de Olimpia, Michaell Chirinos, dio la sorpresa este sábado al aparecer entre el público en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, en la zona central de Honduras.

El talentoso volante olimpista no quiso perderse el inicio del torneo, aunque esta vez sin formar parte del equipo.

Y es que Chirinos se encuentra envuelto en la polémica luego de haber protagonizado un acto de indisciplina al abandonar un entrenamiento del equipo y no viajar con el plantel a Comayagua para disputar el encuentro ante Real Sociedad.

De acuerdo con la información que ha salido a la luz, el Olimpia tiene una oferta del equipo Necaxa de México para fichar a Chirinos, pero el club no ha accedido a su venta, por lo que esto tiene molesto al futbolista.

Al ser entrevistado por la radio HRN, aseguró que no tiene permitido dar declaraciones. "Me siento tranquilo siempre, apoyando a los compañeros y al equipo que es lo importante. No puedo decir más nada", dijo.

Ante la insistencia del reportero que lo quería entrevistar, Chirinos finalizó diciendo que "estoy muy, muy, muy tranquilo, demasiado tranquilo", sobre una posible sanción del Olimpia en su contra.