Arranca el torneo clausura de la Liga Nacional en crisis

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La Liga Nacional convulsiona y este campeonato podría tener un desenlace fatal si la crisis económica sigue tocando los bolsillos de los equipos. Pese a todo, la jornada 1 se disputa este día en tres canchas del país.

Por supuesto que hay amenazas de que el torneo Clausura se suspenda en vista de que la Liga Nacional no pudo conseguir con el gobierno los cuatro millones de lempiras (20 millones en total) que necesitaban cinco equipos para subsanar sus finanzas.

El gobierno soltó 800 mil lempiras para poder pagar pequeñas deudas.

Ni buenos extranjeros...

En Motagua y Olimpia no todo es color de rosa, pese a que son equipos que tienen un presupuesto establecido, han tenido que reducir gastos. “Nosotros ya sabemos que las únicas taquillas buenas son las de la semifinal y en los clásicos”, dijo Juan Carlos Suazo, dirigente del Mimado. Los Azules no fichan futbolistas de grandes ligas, sus extranjeros son de tercera categoría.

“No sé por qué critican tanto a los futbolistas que traigo. Los de Primera A o B están en Europa”, dijo Diego Vazquez, técnico del Ciclón.

Por su parte, Olimpia dejó ir a sus jugadores mejor pagados (Alex López, Luis Garrido y Roger Rojas) y no ha hecho contrataciones millonarias, solamente la del panameño Luis Ovalle y los delanteros Diego Reyes y Rony Martínez.

La Máquina, siendo el campeón nacional, no hizo contrataciones para mantener el equilibrio en sus finanzas, es más, no renovaron a su delantero Claudio Cardozo. Elías Burbara, presidente aurinegro, dijo que “le pedimos al aficionado que vaya al estadio y que se olviden de los problemas políticos. Lo que el aficionado puede esperar este torneo son caras jóvenes, no vamos a hacer más contrataciones”.

El más golpeado...

Honduras de El Progreso está hundido en las deudas.

Los Arroceros deben 3.8 millones de lempiras y están en deuda con los entrenadores Wilmer Cruz, Héctor Castellón y Nerlyn Membreño. Los ribereños le deben 900 mil lempiras a los jugadores y cuerpo técnico actual.

El presidente Elías Názar reveló que “arrastramos deudas pasadas, por eso estamos quebrados, por eso solicitamos la ayuda de la Liga Nacional, porque queremos ponernos al día con los compromisos económicos”.El presidente espera que en las próximas semanas exista un nuevo desembolso para los clubes más necesitados porque sino podrán colapsar.

“Nosotros estamos trabajando por nuestra parte, tenemos que felicitar a la junta directiva de la Liga por la gestión hecha. Estamos trabajando para conseguir los fondos, no es agradable ni es bonito estar pidiendo, ni queremos hacerlo, pero habría problemas si en un futuro próximo no llegan esos fondos que necesitamos”, recalcó Názar.

Marathón ha sido golpeado severamente por la crisis. Ser un equipo competitivo le costó mucho dinero al Verde. “Le pedimos apoyo a la Liga Nacional porque con cuatro millones de lempiras podíamos arrancar porque la economía de los equipos es de todo un año en el que hemos tenido déficit en taquillas. Y eso también es un factor que no nos ha venido a ayudar, que la afición no llega a los estadios”, comentó Orinson Amaya, presidente del Marathón.

Y entre la crisis económica, se suma la crisis política, todo esto ha venido a afectar el fútbol nacional que camina a paso lento, casi arrastrado y con la billetera vacía.