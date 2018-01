Escandaloso testimonio de exempleada de Michael Douglas que lo acusa de masturbarse en su presencia

Los Ángeles, Estados Unidos

Una exempleada del actor Michael Douglas lo acusó este viernes de acosarla constantemente y haberse masturbado en su presencia, lo que el ganador de dos Óscars niega.



Susan Braudy, periodista y autora de dos libros, dijo que sufrió de esta conducta abusiva durante la década de los 80, cuando estaba encargada de la oficina en Nueva York de Stonebridge Productions del actor.



"Pensó que era el rey del mundo y que podía humillarme sin ninguna repercusión", dijo al canal NBC.



El incidente la masturbación ocurrió en una reunión de trabajo en su apartamento en 1989, cuando Douglas estaba en el pico de su carrera, tras protagonizar películas como "Wall Street" o "Atracción fatal".



"Se deslizó hacia el piso, se desabrochó el cinturón, metió su mano dentro de la ropa interior y comenzó como a acariciarse, tenía mucho miedo", recordó.



Braudy -autora de varios libros y nominada a un Pulitzer- indicó que en su experiencia con Douglas lidió casi siempre con un lenguaje profano y sexual, sin contar los comentarios sobre su vida sexual y sus amantes y las observaciones degradantes sobre la apariencia de su entonces empleada.

Douglas se adelantó la semana pasada, en una "iniciativa preventiva", a negar la denuncia, que aún no se hacía pública. Tampoco se sabía que era Braudy.



"Ni siquiera sé por dónde empezar, es una mentira total, una invención, no hay nada de verdad en eso", dijo entonces a la prensa especializada.



"Es extremadamente doloroso", continuó el dos veces ganador de un Óscar e hijo de la leyenda del cine Kirk Douglas. "No tengo cadáveres en el armario, o alguien más que esté revelando o diciendo lo mismo, no puedo entender por qué, después de 32 años, esto sale ahora".



Una olla de escándalos sexuales se destapó en octubre en Hollywood, comenzando con denuncias de acoso, abuso y violación contra el otro poderoso productor Harvey Weinstein.



Personalidades como Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y Louis C.K. también figuran en la larga y aterradora lista de agresores.



James Franco y Woody Allen negaron recientemente acusaciones en su contra.



El sindicato de productores (PGA del inglés) envió a sus más de 8.000 miembros recomendaciones para evitar el acoso sexual en la industria.



