Jorge Luis Pinto le dice adiós a la Selección: "No le fallé a Honduras, no le cumplí"

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto deja de ser el entrenador de la Selección de Honduras. El estratega se despidió del país y aseguró en rueda de prensa que se marcha agradecido con el país, jugadores y directivos.

"En una charla larga anoche con los directivos, miramos pros y contras, y por eso hemos llegado a la conclusión que termina mi contrato con Honduras, de la mejor forma, quiero darle gracias a todos, al presidente Jorge Salomón, a Javier Atala, Rafa Villefa, don Juan Ferrara, y no puedo dejar de saludar al expresidente Callejas y Hawit, quiero darle gracias a todos", así empezó la conferencia de prensa entrecortada su voz como a punto de llorar.



En abril hay cambio de Comité Ejecutivo, hay posibilidad de que siga Pinto, se le consultó. "Descartado no está, pero yo tengo que tengo que tomar una decisión en mi vida personal, se han dicho tantas cosas, esperaremos a las ofertas que felizmente he tenido en mi país y fuera, pero quise esperar hasta este momento por respeto a Honduras y la directiva".

Sobre sus momentos duros y felices dijo, "los Olímpicos es un momento lindo, una inmensa alegría y momento duro, los tres partidos elminatorios con Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, sentí que se estaba terminando todo a pesar de ir al repechaje, el último momento cuando fui al vestuario clasificado y estaba Gerardo escuchando radio y me dijo 'quedamos fuera, Panamá hizo gol', esos momentos quedan marcados.

Sobre la posibilidad de que Amado Guevara sea el técnico de la H, Pinto expresó que "ellos han ganado mucho conocimiento, mi trabajo tiene principios, nivel y vivimos investigando, no me ponga en esa situación tan compleja, Amado está luchando por ganar posiciones y estuvo al lado mío aprendiendo. Tiene que preguntárselo al presidente de fenafuth".



Los futbolistas que estuvieron con don Jorge Luis se quejaron de su forma de trabajar. "Yo nunca me preocupé por eso ni ví lo que hacían ellos, cuando tuve que tomar una decisión no temblé. Un jugador importante que estuvo en el proceso en un momento (Choco Lozano) se me salió de un entrenamiento y después le llamé y regresó y ustedes creen que es consentido mío. Yo llamé al jugador que quise y al que no quise no lo llamé. Siempre busqué lo mejor para el país. Siempre pensé en la camiseta, en el país".

Roger Espinoza, Jerry Bengtson, Carlo Costly, Donis Escober, Wilmer Crisanto, Boniek García y Noel Valladares en su momento discutieron con el entrenador y externaron lo que no les gustaba del DT.

"Eso es de todos los grupos humanos porque no todos están contentos con las formas de trabajo. Los ha tenido Mourinho y Zidane. Es la adaptación que necesita el ser humano. ¿Pero porqué no me preguntan del resto que se fueron contentos con mi trabajo?".



¿Regresaría a Honduras? le consultaron al Cafetero. "Sin duda regresaría en el momento debido, no le fallé a Honduras, no le cumplí es la palabra. No me vine por plata aquí, me vine a trabajar porque creí ciegamente que íbamos a clasificar, pero yo no puedo controlar todo en la eliminatoria que de alguna u otra forma afectaron la clasificación".

