Justicia de Estados Unidos da 29 meses de prisión al empresario Yankel Rosenthal

El empresario, político y dirigente deportivo Yankel Rosenthal fue sentenciado a 29 meses de prisión por un juez de Nueva York en un caso de intento de lavado de activos del crimen organizado.



Rosenthal envió una carta a sus familiares y amigos en los que confirma la resolución de la justicia de Estados Unidos.



Rosenthal fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el 6 de octubre del 2015 y en agosto del año pasado se declaró culpable ante la jueza de la Corte Federal de Manhattan Valerie E. Caproni de intentar realizar transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico en 2013.



En 2013, Rosenthal intentó lavar más de un millón de dólares en dinero de la droga aceptando los fondos contaminados de narcotraficantes en Honduras y usando su propio acceso al crédito para financiar un acuerdo de bienes raíces en Doral, Florida, que involucraría a los mismos narcotraficantes obtención de activos inmateriales, según la Fiscalía de Estados Unidos.



La sentencia fue dada a conocer ayer por los tribunales de justicia y según ha informado el mismo Yankel Rosenthal recibirá una sanción de 29 meses de prisión.

He aquí su carta:



A mi Familia, Amigos y Compatriotas :



Desde hace 2 años y medio vengo enfrentando una dura situación que

nunca hubiese esperado , se presentaron una serie de cargos en mi contra que fueron sometidos a litigación y después de las debidas aclaraciones ha quedando pendiente un intento de transacción de Bienes Raíces en Doral, Florida que involucraba fondos de terceros provenientes de operaciones ilegales. Aunque la transacción no se llevó a cabo , ser parte de esa operación ilícita me ha ocasionado una situación legal que he tenido que asumir con responsabilidad.



No es mi intención discutir lo justo o no de la sentencia, pues el mayor

castigo lo hemos recibido con las personas que más quiero, mis padres, hijos, hermanos, familia y amigos que toda una vida han depositado su confianza en mi. La pérdida económica de mi familia y mía -aunque desproporcionada- queda en segundo plano .



Quiero agradecer a tanta gente familia, amigos, compatriotas y gente que no he tenido el gusto de conocer por sus gestos de solidaridad, bendiciones y plegarias por mi bienestar!



Ya la incertidumbre queda atrás y la sentencia impuesta por el Sr Juez queda Firme. Será de 29 meses los que dedicaré a convertirme en una mejor persona para el bienestar de mi comunidad!



Dios, mi familia y la gente que confía en mi estará siempre en mi corazón.



Yankel Rosenthal

