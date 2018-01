Novio de Dolores O'Riordan escribe conmovedor mensaje tras muerte de exvocalista de The Cranberries

Londres, Inglaterra

La muerte de Dolores O'Riordan, exvocalista de The Cranberries, no solo tomó por sorpresa a sus fans, sino a Ole Koretsky, su novio guitarrista que llora su partida.



A través de la web de su grupo rockero D.A.R.K. escribió un emotivo mensaje para desahogarse por la partida de su expareja sentimental.



"Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia. Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí", se lee en el conmovedor mensaje.

“Continuaré vagando en este planeta por un tiempo, sabiendo que ahora ya no hay lugar para mi en la Tierra”, finaliza el músico en la carta.

A pocas horas de su publicación el mensaje ha sido difundido en las redes sociales.

