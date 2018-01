Diputados de Libre interrumpen el curso de la sesión en el Congreso Nacional con protesta  

Tegucigalpa, Honduras

Con la ausencia de los diputados de la bancada del Partido Liberal y de algunos de Libertad y Refundación (Libre), incluyendo del Partido Innovación y Unidad (Pinu) se reanudaron las sesiones en el Congreso Nacional.



Antes de dar inicio a las actividades legislativas convocadas a las 9:00 de la mañana algunos congresistas de estas fuerzas de oposición se encontraban en sus curúles, pero se retiraron pese a que ya existía quórum.



La ausencia de los congresistas de estas organizaciones podría deberse a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) empezó a entregar a partir de este día las credenciales de los diputados que resultaron electos en los pasados comicios generales.



Al momento de la lectura de la correspondencia, la sesión se vio interrumpida por el sonido de silbatos y gritos de Fuera JOH exclamados por algunos diputados de Libre.



A pesar de estas manifestaciones, los miembros de la junta directiva siguieron con el curso normal de la sesión.



"Nosotros no podemos regresar a un Congreso nacional donde no se tocan los temas que la Alianza necesita dialogar. Nos hemos declarado en protesta esta mañana. No vamos a dialogar con fraudulentos", manifestó Scherly Arriaga, diputada de Libre electa por el departamento de Cortés.

En el Congrso estaba presente también Manuel Zelaya Rosales quien agradeció la protesta por parte de los diputados.

"Agradezco que el pueblo está firme en las protestas, queremos que haya reconciliación y justicia, contrario a lo que dicen nuestros amigos (nacionalistas). No es violando la ley, no es robando las elecciones. El sábado vamos a movilizaciones en todo el país", manifestó Zelaya.

Le pidió además al presidente Hernández que "investiguemos la verdad, déjenos abrir las urnas, hacer una auditoria y si ganó Nasralla, acéptelo".