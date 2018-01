Manchester United hará a Alexis Sánchez el jugador mejor pagado de Inglaterra

Londres, Inglaterra

El traspaso del delantero chileno Alexis Sánchez del Arsenal al Manchester United, que podría convertirle en el jugador mejor pagado de Inglaterra, "es probable", dijo este jueves su actual entrenador, Arsene Wenger.



"He trabajado en traspasos durante 30 años, es probable que ocurra", dijo Wenger en conferencia de prensa.



Al mismo tiempo, el veterano entrenador francés del Arsenal avisó de que "en cualquier momento, en un minuto, las cosas pueden romperse. Así es el mercado de traspasos".



Wenger confirmó que la idea es que Henrikh Mkhitaryan, el jugador armenio del United, entre en la operación y recale en el Arsenal, si da el visto bueno.



"Sería un intercambio de jugadores, uno sustituiría al otro", afirmó



Según el Daily Telegraph, Sánchez, de 29 años, y su próximo club habría acordado unos términos contractuales que le convirtirían en el jugador mejor pagado del Mánchester United y del país, alcanzando los 14 millones de libras anuales (casi 16 millones de euros) después de impuestos, o 27 millones brutos.



Además, Sánchez recibiría una prima de 20 millones de libras por el traspaso (22 de euros, 27 de dólares), y su agente otra de 10 millones.

Lea además: Ronaldinho dice adiós al fútbol



La operación supondría, en total, un desembolso de 180 millones de libras para el United (203 millones de euros, 250 de dólares), incluyendo el salario del jugador, según el Telegraph.



La llegada de Alexis Sánchez a Old Trafford sería una de las grandes operaciones del mercado europeo de enero si finalmente se concreta.



Según el Daily Telegraph, el United ofreció a Alexis Sánchez un contrato de cuatro temporadas y media, que le convertirá de facto en el hombre mejor pagado del club.



Para concretarse el fichaje del chileno por los Red Devils parece vital que se dé una salida a Mikhtaryan, según el agente de este último, Mino Raiola.



"Mánchester United no fichará a Sánchez salvo si +Mkhi+ está de acuerdo para ir al Arsenal. Le quedan dos años y medio de contrato, por lo tanto la decisión es suya", declaró el representante de Mkhitaryan al diario The Times.



El entrenador del United, José Mourinho, dejó al jugador armenio de 28 años fuera de su equipo para medirse al Stoke, debido a "las dudas sobre su futuro".



Alexis Sánchez, de 29 años, llegó en 2014 al Arsenal procedente del FC Barcelona y acababa contrato en el verano (boreal) de 2018, por lo que se hubiera ido libre del club de Londres si no era vendido ahora.



El Manchester United disputará los octavos de final de la Champions League ante el Sevilla español, y está acuciado por hacer algo grande en esta competición porque en la liga inglesa es segundo, pero a 12 puntos de su máximo rival y vecino, el Manchester City.

Le puede interesar: El club deportivo Vida sigue apostando al mercado caribeño