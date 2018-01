¿Ever Alvarado es una opción para Motagua?

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Motagua no ha cerrado la etapa de fichajes y al Ciclón le quedan dos semanas más para definir quiénes serán sus últimos refuerzos.

El Ciclón tiene cupos en la zona baja y continúa negociando con futbolistas. Diego Vazquez, el DT, aseguró que “estamos analizando lo que le conviene más al equipo”.

Motagua planea traer un lateral izquierdo y la opción más fuerte es la de Ever Alvarado; además, el club también tiene sobre la mesa la oferta del defensa central Víctor Bernárdez, quien desea continuar su carrera deportiva en Motagua.

Vazquez asegura que cada vez que quiere integrar un jugador a sus filas lo hace con un análisis concluyente. “Uno para traer un jugador se informa con técnicos o pide otras recomendaciones, no es que lo traemos así no más. Siempre es un proceso que se lleva a cabo y le venimos dando un seguimiento”.

La Barbie fue claro al decir que tiene en su libreta a varios jugadores de Argentina. “Siempre estoy viendo y los voy anotando y si no es ahora que llegan será en el futuro. Tampoco me gusta cuando dicen que vienen de Segunda División: Santiago Vergara vino de Segunda, Jonathan Rougier, Sebas Portigliatti y a otros los trajimos de la B, pero eso no significa que sean malos jugadores”, sentenció.

El miércoles, mientras tanto, el club les hizo los exámenes médicos a sus dos nuevas contrataciones: el delantero colombiano Javier Estupiñán y el volante argentino Germán Mayenfisch, hasta ahora las únicas incorporaciones para el Clausura.