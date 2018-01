Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 18 de enero

Tegucigalpa, Honduras

Varios sectores de Honduras no tendrán energía eléctrica este jueves 18 de enero debido a los diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza que estarán realizando las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH).

San Pedro Sula, Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Valle y El Paraíso serán los departamentos en los que se realizarán cambios de líneas.

A continuación le detallamos el listado de las zonas donde se verá interrumpido el servicio:

De 8:30 AM a 4:30 no habrá energía en San Pedro Sula en los siguientes sectores:

Colonia Los Arcos

Colonia Hernández

Hotel Camino Real Intercontinental

Mall Multiplaza

Hotel Copantl Sula

Casa del Abogado

Museo Del Niño

Hospital Cemesa

Casa Jaar



De 8:00 AM a 4:00 no habrá energía en Puerto Cortés en los siguientes zonas:

Tela Rail Road Company

Melaza

Mieles y Alcoholes

Transverquin

Hondupalma

Hondupetrol

Aldesa

ENP

Frigorificos ANP

Hondutel

Mercado Municipal

Banco de Occidente

Banco Banpais

Banco Davivienda

Banco Bac

Banco Ficohsa

Banco Lafise

Sector comercial 1, 2 y 3 avenida

Colonia Kennedy

Colonia 1 de Mayo

Barrio Campo Rojo

Barrio San Ramón

Barrio El Centro 2 avenida



Zona Centro/sur



De 8:00 AM a 4:00 PM no habrá energía en Nueva Palestina, Olancho en los siguientes lugares:

Comunidad de El Manglar

San Martin

La Laguna

Terreno Blanco

Azacualpa

Syno Hidro

Las Planchas

Palestina

Las Delicias

La Colonia Poncaya

Río Blanco

Nueva Choluteca

Arenas Blancas



De 9:00 AM a 9:10 AM no habrá energía en La Concordia, Olancho en siguientes sectores:

Aldea La Lima

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Barrio Arriba

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablón

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Aldea Terreno Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernales

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

Lepaguare y zonas aledañas



De 9:00 AM a 4:00 PM no habrá energía en La Concordia, Olancho en el circuito GMC L377.





De 8:00 AM a 4:10 PM no habrá energía en Nacaome, Valle en los siguientes sectores:

Colonia Altos de La Flor

Carretera al Jícaro Galán

El Guayabo #1

Bañaderos

El Obraje

Jícaro Galán

Chocolate

Maracito

Lagartillo

Los Limones

Nacaome:

Aldea El Chiflón

San Francisco de Coray

La Libertad

San Miguelito

Alubaren

Reitoca

Curaren

San Marcos de Curaren

Desvío de La Llave

Aldea de La Arada

Los Amates

Playa Grande

El Aceituno

La Peña #2

Aldea El Estero

Alianza

La Arada

Santa Lucía

Langue

El Amatillo

Goascorán

El Rodeo

Agua Blanca

Aramecina

Llano del Pueblo

El Tablón

Tierra Blanca

Solubre

Zacamil

Ojo de Agua

Talpetate

Macuelizo

Caridad

La Cañada

Las Delicias

Las Minitas

El Eden

La Arada

Lauterique

Cofradía

Las Minitas

El Amate

Pueblo Chiquito

El Tejal

Aguantequerique

Quebrada Honda

Barrancaray

Calichal

Caliche

Casa San Francisco

Centro Divina Providencia

Las Mesas

La Arada

San Antonio del Norte

Agua Caliente

Matapalo

El Jícaro

Mercedes de Oriente

Las Aradas

Las Pitayas

El Ocotillo

Guajiquiro y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM no habrá energía en Guinope, El Paraíso en los siguientes sectores:

Aldea de San Francisco

Aldea SOS

Galeras

Lizapa

Maraita

Manzaragua

Yauyupe

Guinope

San Lucas

Anapalí y zonas aledañas





