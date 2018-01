"El fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás": Messi a Ronaldinho

Tegucigalpa, Honduras

La máxima estrella del FC Barcelona, Leo Messi, es otro de los futbolistas que se han pronunciado en sus redes sociales en torno a la noticia del retiro oficial de Ronaldinho.

El argentino, quien tuvo la oportunidad de compartir con el jugador de la sonrisa eterna, le escribió un bonito mensaje en su cuenta oficial de Instagram, junto con una foto de ambos entrenando en su etapa de compañeros.

"Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie", fue el mensaje que le escribió el rosarino.

De inmediato las palabras de Leo se volvieron virales en redes sociales, puesto que los aficionados del Barcelona nunca olvidarán que Messi inició anotando con el club tras recibir un magistral pase del brasileño.