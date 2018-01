Galilea Montijo se arriesga y prueba nuevo cambio de look

Ciudad de México, México

La famosa presentadora mexicana Galilea Montijo sorprendió a sus fans al cambiar repentinamente la tonalidad de su cabello.



Normalmente opta por colores castaños, pero en esta ocasión decidió unirse al club de las "rubias naturales".



La mexicana de 44 años publicó una foto de su drástico cambio en el perfil oficial de Instagram y de inmediato sus fans le dijeron que lucía "preciosa", "chula", "hermosa".



En la descripción de la imagen que acumula más de 128 mil likes -me gusta- escribió: "Los envidiosos dirán que me lo pinté, pero regresé a ser rubia natural. Amo cambiar, que no te dé miedo".



