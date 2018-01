Filtran horrorosos detalles sobre la muerte de Dolores O'Riordan, exvocalista de The Cranberries

Londres, Inglaterra

Después de la repentina muerte de la cantante Dolores O'Riordan, exvocalista del grupo irlándes The Cranberries, salen a la luz nuevos detalles sobre las posibles causas de su deceso.



Datos revelados por el Santa Monica Observer apuntan que la legendaria cantante habría muerto por envenenamiento intencional con fentanilo, un analgésico que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína.



A través de una fuente anónima del Departamento de Policía de Londres, el periódico afirma que se encontró fentanilo cerca de la cama del cantante. Además detalla que O'Riordan tomó deliberadamente una sobredosis en un intento de suicidio.

Después de la información divulgada, un portavoz de la policía declaró a NBC News que "su muerte no está siendo considerada sospechosa".



Hasta no el momento no existe información oficial sobre las causas de la muerte de la cantante de 46 años que padecía trastorno bipolar y depresión, desde el año 2015.