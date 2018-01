Hermano de joven asesinado por su esposa conmueve al enviar noble mensaje a su cuñada

Tegucigalpa, Honduras

El parricidio -delito que consiste en matar a un familiar- perpetrado por Ericka Yanina Montoya Soto contra su exesposo Josué Daniel Vásquez Ochoa, en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, causó conmoción en Honduras, pero sobretodo un doloroso impacto que sus familiares expresaron vía redes sociales.



Gabriel Vásquez, hermano del fallecido, se desahogó mediante un extenso mensaje publicado en su perfil de Facebook. De las 32 líneas que contiene el escrito, cinco se refieren específicamente a la autora del crimen.



"Si me tocara ver de frente a la persona que le arrebató su vida, su carrera, su futuro solo le diría lo mismo; gracias... Gracias por haberle regalado dos hijas preciosas a mi hermano, dos princesas que sé que mi hermano dio su vida por ellas y que ahora las protege y estará intercediendo ante Dios por ellas", expresó.



En el resto de los renglones Gabriel recuerda lo servicial y sociable que era su hermano, quien no dudaba en brindarle una solución práctica a todos sus problemas. "Yo tengo un amigo" era su frase más característica.



"Mi hermano tenía un gran corazón, fue y sigue siendo querido por mucha gente y eso me llena de alegría. Daniel SIEMPRE TENÍA UN AMIGO. Siempre que yo le decia algo el me respondí lo mismo... Daniel fijate que se me dañó la computadora; "No te preocupes, YO TENGO UN AMIGO que sabe de computadoras"... Daniel fijate que ocupo un préstamo en un banco; "No te preocupes YO TENGO UN AMIGO que es jefe de créditos en un banco"... Daniel fijate que choqué mi carro y no sé dónde llevarlo a pintar; "No te preocupes YO TENGO UN AMIGO que tiene un taller de pintura...", relata en el emotivo mensaje de despedida.

Vea: Así era Josué Vásquez, el hombre que fue asesinado por su esposa en SPS



El conmovedor mensaje en honor a su hermano que murió de forma violenta a manos de su propia esposa, resume que "aprendió mucho de él".



"Así aprendí mucho de él. Él siempre tenía un amigo y aunque escribo estas palabras mientras sigo llorando, trataré de aprender a vivir sin verlo y me comprometo a que sus hijas crezcan conociendo la verdadera personalidad del padre que tuvieron, que sepan que su padre las amó a tal grado de dar su vida a cambio de tener la oportunidad de abrazarlas y besarlas aunque fuera por una última vez", se lee en las antepenúltimas líneas escritas por Gabriel.



En las últimas frases escribió: "¡Te amo hermano de mi alma! ¡Esperame en el cielo! ¡Te prometo que nos veremos en el futuro!".



La publicación generó la admiración y decenas de muestras de pesar de varios allegados que se sumaron a escribir sus propias anécdotas con el fallecido.

Además: Dictan detención judicial a hondureña que mató a su esposo frente a la amante



Actuó con sigilo

La violenta escena ocurrió la tarde del domingo 14 de enero. Ese día a eso de las 8:30 AM, Vásquez Ochoa se encontraba con una mujer en su apartamento ubicado en la colonia Montefresco, en la 32 calle y 14 avenida en San Pedro Sula, cuando llegó Ericka, su compañera de hogar.



Acompañada por sus dos hijas le pidió a su esposo Josué Daniel que abriera la puerta y al ingresar comenzaron a discutir y luego a agredirse físicamente. Ericka se fue del lugar, pero Josué Daniel presentó denuncia en el Centro Integrado Interinstitucional (Cein) tras ser herido con un cuchillo.



Ericka disparó contra Josué.





A eso de las 2:30 PM Josué Daniel regresó a su apartamento donde fue sorprendido por Ericka Yanina, quien estaba en el interior del inmueble con un arma en la mano, con la que le disparó en varias ocasiones.



El testigo de la Fiscalía relata en su declaración que la mujer disparó en dos ocasiones en contra del hombre, por lo que decidió correr y esconderse en otro apartamento.