¿Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid?

Madrid, España

El futuro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid vuelve a ser foco de especulaciones tras las informaciones este martes de varios medios en las que se apunta a una eventual salida de la estrella portuguesa del club español durante el próximo verano (boreal).



Apenas medio año después de que CR7 fuera ya uno de los protagonistas del mercado estival de fichajes, aunque finalmente decidió continuar en el Real Madrid, el luso, de 33 años, vuelve a primera plana por su supuestas pretensiones económicas, que podrían llevar a una eventual salida.



Y ello, en un momento en que su bajo rendimiento, es apuntado por la prensa española como una de las causas del mal momento del Real Madrid en Liga, donde se encuentra a 19 puntos del líder, el Barcelona, y prácticamente ha dicho adiós al campeonato.



Según el diario El Mundo, Ronaldo habría pedido a sus asesores preparar una propuesta de renovación con el club blanco para equiparar sus emolumentos a los de Leo Messi y superar lo que gana el brasileño Neymar en el París SG.



- Poco valorado -

Tras su última renovación a finales de 2016, Cristiano estaría cobrando 21 millones de euros netos por temporada, según el rotativo madrileño, mientras que Messi, que firmó en diciembre una ampliación hasta 2021, cobraría 40 millones netos.



Neymar se situaría entre ambos con unos 30 millones, tras protagonizar el traspaso más caro de la historia del Barça al PSG por 222 millones.



Considerándose "el mejor jugador del mundo", Cristiano ya ha hecho saber al Real Madrid, informa El Mundo, que "no puede cobrar menos de la mitad que Messi y nueve millones menos que el jugador del PSG y que, por lo tanto, su situación en estos momentos es 'injusta' y le lleva a 'no sentirse valorado'".



"Esta cuestión se ha convertido en una preocupación de primer orden para el futbolista que le lleva a asegurar que si el Real Madrid no modifica sus condiciones y le valora económicamente, está dispuesto a abandonar el club", añade.



Ronaldo estaría contrariado por las largas que está recibiendo del club para renovarle, pese a que el presidente blanco, Florentino Pérez, le había prometido mejorarle el sueldo tras los dos goles anotados en la final contra la Juventus qu epermitireron al Real Madrid ganar la pasada Liga de Campeones, según AS.



Toda esta situación habría llevado a Ronaldo admitir que "está afectando a su rendimiento deportivo" con sólo 4 goles en Liga esta temporada, frente a los 17 de Messi.



Según El Mundo, que cita fuentes cercanas al jugador, Ronaldo podría satisfacer rápidamente sus deseos económicos en China, aunque tampoco descarta regresar al Mánchester United.



- Autorizado a negociar -

Con el título de "el órdago de Cristiano", el diario deportivo Marca añade que el Real Madrid quiere seguir contando con el portugués, pero "en los últimos días ha llamado a los posibles compradores para saber si el órdago es real o es un farol y la respuesta ha sido negativa respecto a un posible fichaje".



El periódico Récord, por su parte, aseguró este martes que el agente de Ronaldo, Jorge Mendes, ha recibido del Real Madrid "carta blanca" para negociar el pase del futbolista a otro club.



El diario portugués recuerda también que Cristiano se siente molesto porque Pérez no ha ocultado su deseo de fichar a otra gran estrella como Neymar para suceder al portugués.



La prensa ha llegado a publicar que el Real Madrid estudia la posibilidad de fichar a Neymar, en una operación que incluiría, el traspaso de Cristiano al PSG, algo que el club francés achaca a maniobras de desestabilización ante el próximo enfrentamiento de Liga de Campeones.



"Sé que fuera puede haber alguien que tenga intereses contra nosotros, que quiera desestabilizarnos. Por ejemplo hoy, en el primer diario deportivo de España el titular es que Neymar se va al Real Madrid, pero todo ello no nos perturba", declaró el técnico parisino Unai Emery en una entrevista a la AFP la semana pasada.



Lo que parece claro es que con el Mundial de Rusia en el horizonte, el futuro de Ronaldo puede convertirse en el principal foco de interés del mercado de fichajes en verano.