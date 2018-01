El Real Madrid pasará un nuevo examen ante el Leganés en Copa del Rey

Madrid, España

Un Real Madrid en horas bajas visita el jueves a su vecino Leganés en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en una nueva ocasión para tratar de reencontrarse con la victoria y revertir una dinámica negativa.



"La situación la vamos a cambiar ganando, tenemos que ganar un partido bien y ojalá que sea el jueves o el domingo (en Liga contra el Deportivo de La Coruña)", decía el técnico blanco Zinedine Zidane el sábado tras la derrota liguera ante el Villarreal (1-0).



A 19 puntos del líder de la Liga, el Barcelona, y prácticamente descartado para la disputa del título, la Copa del Rey y la Liga de Campeones se perfilan como los grandes objetivos de los blancos, que confían en ganar el partido de Leganés para recuperar la confianza.



Tras eliminar a dos equipos de menor categoría como el Fuenlabrada (2ª División B) y el Numancia (2ª División) sin llegar a despejar las dudas sobre su juego, los blancos visitarán a un equipo 'pepinero' que se deshizo de Valladolid (2ª División) y Villarreal.



Está por ver si Zidane optará por la alineación de gala o recurrirá a los menos habituales, que ha utilizado en el torneo del KO y que también han dado una imagen alejada de la exitosa fotografía de la temporada pasada.



El Leganés, que llega por primera vez a esta fase de la competición, espera seguir haciendo historia eliminando al cuadro de Zidane, para lo que seguirá confiando en su buen orden defensivo y su efectividad en ataque.

Derbi catalán

En las antípodas del Real Madrid está el Barcelona, vigente campeón del torneo del KO, que visitará el miércoles al Espanyol en el derbi de la capital catalana.



Los azulgranas, recién reforzados con la llegada de Philippe Coutinho y Yerry Mina, esperan sumar su 30º partido de la temporada invictos, tras la espectacular remontada del domingo en Liga ante la Real sociedad (4-2), aunque el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, no se fía.



"Será un partido complicado, el Espanyol tiene un equipo mejor de lo que dice la tabla (de clasificación liguera donde es 14º). El otro día tenía que remontar la eliminatoria y lo hizo con solvencia", advertía el sábado.



Valverde recordaba así como el Espanyol se clasificó para cuartos remontando la pasada semana en el campo del Levante el 2-1 en contra cosechado en la ida en su casa.



El miércoles, el Barça no podrá contar con su extremo francés Ousmane Dembélé, que sufre una nueva lesión muscular, y tendrá la duda de Andrés Iniesta con una sobrecarga muscular.



En el partido, a priori, más atractivo de cuartos, el Atlético de Madrid recibe el miércoles a un Sevilla que no atraviesa por su mejor momento.

Urgente una victoria

Los sevillistas visitan el Metropolitano, tras acumular cinco encuentros en Liga sin conocer la victoria, para enfrentarse a un equipo rojiblanco al que no ganan en su campo desde 2008.



"No sé si es cuestión de confianza, pero necesitamos cuanto antes ganar un partido para ganar esa confianza que hemos perdido", dijo el sevillista Nolito el domingo tras perder 1-0 frente al Alavés en Liga.



Más animado está el Atlético, segundo en la Liga, que el miércoles podrá volver a contar con el delantero brasileño Diego Costa, autor de dos goles en tres partidos con los rojiblancos.



Junto al brasileño, apuntan contra el Sevilla, el francés Antoine Griezmann y Víctor Machín 'Vitolo'.



La jornada copera se cierra con el Valencia-Alavés en el estadio de Mestalla.



"Es uno de los equipos más en forma y está haciendo una grandísima liga", advirtió el técnico del Alavés, Abelardo Fernández, respecto a un conjunto que es tercero en el campeonato español.