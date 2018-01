La terrible enfermedad que padecía la recién fallecida Dolores O'Riordan

Londres, Inglaterra

Después de la "muerte repentina" de la cantante del grupo irlandés de pop-rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, salen a la luz nuevos detalles sobre un terrible padecimiento que confesó en 2015.



La misma intérprete habló de su enfermedad al sitio británico Metro News. “Tengo trastorno bipolar, así que he experimentado extremos durante mi vida, pero apenas fui diagnosticada hace dos años. Hay dos extremos del espectro, puedes estar extremadamente deprimida y perder interés en todo lo que amas hacer y entonces te vuelves maníaca… Estuve en el lado hipomaníaco del espectro de manera intermitente por un largo periodo, pero generalmente eso puede durar alrededor de tres meses antes de que toques fondo y vayas a una depresión. Cuando estás maníaco no puedes dormir y te vuelves paranoico, así que estoy lidiando eso con medicamentos”, narró.

El portal TMZ también informó que la cantante intentó quitarse la vida en 2013 debido a una crisis mental provocada por su bipolaridad. Al parecer, O'Riordan creía que sus problemas emocionales se debían a que fue abusada de niña.



"La cantante del grupo irlandés The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación", precisó su agencia, Lindsey Holmes Publicity, en comunicado.

