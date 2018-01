Óscar Pérez, el piloto que se rebeló al régimen de Maduro, murió en el enfrentamiento con las fuerzas chavistas    

Venezuela

El expolicía venezolano Óscar Pérez, quien en 2017 atacó desde un helicóptero edificios gubernamentales, murió acorralado por las fuerzas especiales de seguridad en su escondite en las afueras de Caracas, afirmaron fuentes oficiales.

Hasta el momento no se conocía la suerte del expolicía. Se sabía que el operativo estaba terminado y que había "abatidos y capturados" pero la información oficial no detallaba en qué grupo se encontraba Pérez.



"Nos están disparando con lanzagrandas francotiradores, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar", dijo Pérez, en un video donde se ve con el rostro ensangrentado y en compañía de otros hombres armados, munutos después murió.



Pérez, piloto y actor aficionado de 36 años que dio tintes de historia de película a la crisis venezolana, precisó que fueron sitiados en una carretera de El Junquito, unos 25 km al noroeste de Caracas.



Periodistas de la AFP, que intentaban llegar al sitio -cuyo acceso fue bloqueado por las autoridades-, vieron pasar un tanque del Ejército, grupos de comandos especiales y ambulancias.



"No quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos los acaban de decir. Fuerza", se escuchó en uno de los últimos videos grabados en medio de una balacera. "Nos vamos a entregar, no sigan disparando", gritó.



El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, con fuerte influencia en los organismos de seguridad y Fuerzas Armadas del país, confirmó el operativo en su cuenta de Twitter.



"El terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía), los cuerpos de seguridad respondieron al fuego", escribió Cabello.



La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, manifestó en su cuenta de Twitter: "¡Qué cobarde ahora que ha sido atrapado como una rata!". "¿Dónde está el valor que tuvo para atacar unidades militares, matar y herir a oficiales y robar armas?", aseveró.



- "Moriremos de pie" -



El pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior, sin dejar víctimas.



El hecho ocurrió en medio de una oleada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.



El piloto, quien desde entonces ha publicado varios videos en los que dice luchar contra la "narcodictadura" y "tiranía" en Venezuela, está acusado de "ataque terrorista" por el gobierno y tiene orden de captura en Interpol.







"Moriremos de pie defendiendo a nuestra Tierra, pero nunca de rodillas ante los tiranos", según otro de los últimos mensajes publicado en la cuenta de Pérez @equilibriogv.En diciembre pasado se atribuyó la autoría de la "Operación Génesis" que terminó en el asalto a una base militar en Laguneta de La Montaña, población del estado de Miranda (norte), donde fueron robados 26 fusiles Kalashnikov y tres pistolas.Maduro, acusó entonces a Estados Unidos de estar detrás del ataque y pidió a la Fuerza Armada "tolerancia cero con los grupos terroristas" y repelerlos con "plomo".En otro de los videos publicados este lunes, Pérez asegura que hay varios heridos en el sitio donde están acorralados y que también se encuentran civiles, entre ellos mujeres y niños. "¿Por qué disparan? hay gente inocente", gritó."Le quiero pedir a Venezuela que no desfallezcan, que luchen, que salgan a las calles, es hora que seamos libres, y solo ustedes tienen el poder ahora", recalcó en otro texto.El expolicía envío un mensaje a sus tres hijos en el que les dice que sus acciones contra el gobierno las hizo por ellos y los niños de Venezuela que están padeciendo los rigores de la severa crisis económica, política y social que sufre el país petrolero.Hasta ahora, el piloto ha puesto una docena de videos en cuentas de Twitter y en Instagram, que se han vuelto virales en el país.