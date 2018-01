¿Cómo explica Ricky Martin a sus hijos que tienen dos papás?

Los Ángeles, Estados Unidos

Después de confirmar su matrimonio con Jwan Yosef, el cantante puertorriqueño Ricky Martin confesó que le respondió a sus hijos Matteo y Valentino cuando le preguntaron por qué tenían dos papás.



El artista narró a la revista Out cuál fue la respuesta que obtuvieron sus hijos. "Les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”, confesó.



Respecto a la notoriedad que tienen sus pequeños en las redes sociales aseguró que siempre le ha gustado que sean visibles en los medios.



“Mucha gente me dice ‘tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla’ y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto, quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga ‘no hay nada malo al respecto’, es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, expresó.



La semana pasada Ricky reveló a la cadena E! Entretainment que había contraido matrimonio.



El reportero preguntó: "¿Eres un prometido o un esposo?" y el cantante respondió "¡Soy un esposo! pero vamos a hacer una gran fiesta en los próximos meses, te lo haremos saber".

