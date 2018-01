Cinco actitudes que despiertan los celos de tu novio

Tegucigalpa, Honduras

Hay ciertas actitudes femeninas que podrían desatar al hombre celoso que tienes a tu lado. Para que evites cualquier confrontación, te advertimos sobre cinco acciones que no deberías practicar constantemente en tu relación amorosa.



1. Mencionar los mejores momentos con tu ex

El simple hecho de mencionar a tu expareja es motivo suficiente para que los celos de tu novio se disparen. Y la crisis se agudiza si te detienes a especificar algunas cosas positivas que viviste en tu anterior relación. Según los expertos, tu actual novio se pondrá a pensar sí todavía estás enamorada de él.



2. Coquetear discretamente con otros

Los gestos coquetos hacia otras personas harán que activen las señales de alarma. Sino quieres que tu pareja se enoje, lo más saludable es evitar actitudes que impliquen demasiada confianza con otros hombres que conoces.

3. Reírte de los chistes de chicos coquetos

Los hombres adoran provocar sonrisas a las mujeres que aman, ¿te imaginas qué piensan cuando ven que otro hombre logra sacarte sonrisas? Este puede ser motivo suficiente para que tu pareja arda de celos, especialmente si conoce tu sentido del humor. "Festejar" lo que otro provoca en ti no es precisamente lo que él espera.



4. Enviarle mensajes a otros hombres

Todos los hombres conciden en los mismo: ningún hombre te buscará para una "simple amistad", así que evita peleas porque descubrió mensajes con otros chicos en tu teléfono. Es mejor ser franca y que conozca a tus mejores amigos, así no habrá nada que ocultar.



5. Usar tus días de vacaciones con amigos

Los días que no trabajas son la oportunidad ideal para salir a pasear con el amor de tu vida, pero si cada vez que tienes vacaciones prefieres irte con tus amigos, el mensaje para él es claro: no te interesa pasar tiempo juntos. Equilibra tus momentos de ocio y disfrútalos con tu pareja y amistades.

