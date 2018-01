Marlon Licona con opciones en el Honduras Progreso o Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras

El Motagua se prepara para iniciar a competir previo al partido de este fin de semana ante Los Lobos de UPNFM y una de las ausencias en los entrenamientos fue la del portero Marlon Licona, quien a pesar de anunciarse que ya no seguiría en el equipo, tuvo participación el fin de semana en el duelo amistoso ante el Broncos de Sur.



Al consultarle sobre el futuro del meta, el técnico Diego Vázquez fue muy claro sobre su ausencia. "Hablamos con él en la semana y tiene la posibilidad de ir a un lado a préstamo, el equipo no lo está descartando, se le está renovando el contrato para tenerlo en cuenta, pero es bueno que salga, juegue y que regrese", indicó.

Además adelantó que el futuro futbolístico del portero podría estar ya definido. "Me tengo que reunir con la directiva, pero si tenía una posibilidad en el Honduras Progreso o Juticalpa y hasta que me reúna lo voy saber".



El estratega argentino aseguró que estas decisiones se tomaron por el bien del equipo, pero que además su ideología no es rotar en ese puesto. "Son jugadores importantes para Motagua, pero el puesto es específico y solo puede jugar uno. A mí no me gusta mucho rotar y vamos a ver", finalizó.