Alberth Elis continúa en el Dynamo: “decidí quedarme para dar el salto en 2018”

Tegucigalpa, Honduras

El 2017 fue, no cabe duda, el año de la Panterita. Y a la gran temporada de Alberth Elis en Dynamo apenas faltó ponerle la cereza al postre: ir al Mundial de Rusia.

Pero el delantero sampedrano solo tiene 21 años y muchos juegos más con la H. Mientras tanto, el 19 de enero lo espera la ciudad espacial para volver a soñar junto a la Tropa Naranja, el equipo que confió en él desde diciembre de 2016, cuando lo fichó a préstamo de Rayados de Monterrey, hasta comprarlo en diciembre de 2017: “A pesar de no haber ganado el título de la MLS, en lo personal me llevo el mejor recuerdo de 2017, he levantado mucho mi nivel, aunque la eliminación de Rusia me pegó duro”.



Sus tres deseos...

Barbilla desprolija. Gorra negra y camisa llena de estrellas de todos los colores. El hijo de don Osman y doña Yohani acaba de llegar a la Sala de Redacción de EL HERALDO y después de sacarse fotos con sus seguidores, ha propuesto sus ideales en el grabador de Zona.

Por ejemplo, para 2018 sus planes son “mejorar la marca de 11 goles, defender con honor la camisa de la Selección en los juegos que se programen y luchar por mi sueño: jugar en Europa”.

¿Con cuál de tus goles te quedás de este 2017?

-El más difícil fue en el tiempo extra del juego de playoffs ante Sporting Kansas. Ganamos 1-0 con ese gol que fue el que más grité en 2017.

¿Cómo nació esa celebración de la Panterita?

-Miré el tráiler de la película Black Panther y me gustó mucho por mi apodo. Pedí la máscara por Internet, le dije al preparador físico, Paul Caffrey, que me la pasara si anotaba y se me dio el gol contra Minnesota... je, je.

¿Y ya te reconoce la gente en la calle, en Houston?

-Un poco, lo que pasa que el fútbol en EE UU está lejos de ser el deporte número uno.



Elis, el designado...

Alberth Elis es, junto a Tomás Martínez y Erick Torres, uno de los tres jugadores franquicia de Dynamo (o sea uno de los tres que gana arriba del tope salarial impuesto por la MLS, que es de 480 mil dólares por año).

Habrá sido uno de los incentivos que le dio el club para que siguiera en la liga y no emigrara a Europa: “Houston tenía la opción de venta a Brujas de Bélgica, pero hablé con Matt Jordan, gerente general del club, y decidí quedarme, quiero ganar más experiencia y después dar el gran salto”, comenta el ariete que Olimpia le arrebató a Real España después de hacer valer la petición que la Panterita quería: una casa para sus padres...

¿No ves tan lejos Europa, entonces, Alberth Elis?

-Si sigo haciendo bien las cosas en la MLS, sé que se abrirán las puertas europeas; veo mucho la Liga Premier, ahí le voy a Chelsea, y la española, donde soy Real Madrid.

¿A qué atacantes admirás?

-Messi y Neymar. Veo sus movimientos para aprender de esas grandes figuras.

En Italia brilló David Suazo, la estrella del Cagliari de donde viene tu apodo. ¿Se parecen mucho con el Rey?

-Creo que por la rapidez hay un poco de similitud con David, por eso me dicen a mí la Panterita. Pero él era un “9” más fijo, mientras que yo juego un poco más por la banda.



Y como las vacaciones están llegando a su final, habrá que apurar el paso y comerse las últimas cenas típicas catrachas: “El pollo con tajadas o el pescado frito con tajadas son mis favoritos, sin olvidar las baleadas... ja, ja, ja”.

De todos modos, Alberth Elis sabe la responsabilidad que tiene portando ese número “17” con Dynamo y la H. Muchos de los cuales se pueden cuantificar. “Lo que más uso en redes sociales es Instagram, donde alcanzo los 80 mil seguidores, algo de Facebook, donde tengo 88 mil, y muy poco de Twitter”.



¿Ya te adaptaste a Houston?

-Es muy grande, todo queda a 20 o 25 minutos, pero tengo un par de amigos allá y eso me ha ayudado mucho.

¿Y con el inglés cómo vas?

-Todavía me cuesta el inglés, el club nos da clases, pero no todos los días... así que este 2018 voy con todo junto a Boniek, Romell y los latinos del club, todos nos llevamos muy bien, colombianos, mexicanos, uruguayos, argentinos, por eso el equipo se hizo fuerte.