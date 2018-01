Construirán 10 mil viviendas en el Distrito Central

Redacción

Tegucigalpa,Honduras

“No me dan financiamiento, ¿y después cómo pago el agua, la electricidad y la colegiatura?, ya no puedo con el alquiler, quiero heredar un patrimonio a mis hijos”.

¿Se le hacen familiares estas frases?... ¿las ha escuchado de algún pariente, amigo o usted mismo se ha planteado estas reflexiones?

Pues “Váyanse preparando con su prima. Hay financiamiento de casas a través de Convivienda para que la ciudadanía tenga acceso a una vivienda digna”, ha anunciado el presidente Juan Orlando Hernández.

Y es que el anhelo de adquirir una vivienda propia se ha convertido en el principal sueño de miles de capitalinos, pero la ausencia de políticas públicas para atender la demanda de los sectores populares impide que estos ideales se concreten.

Sin embargo, la situación podría cambiar con el megaproyecto habitacional que se propone ejecutar el gobierno y que dará a conocer en 13 días.

¿En qué consiste?

Este proyecto pretende impulsar el sector de la construcción para despejar el camino a los ciudadanos y que adquieran una vivienda.

En una primera etapa se construirán 10 mil unidades habitacionales, distribuidas en un área de 200 manzanas, ubicadas al sur de la capital.

El esquema está contemplado como uno de los ejes del Programa Honduras 20/20 y estará coordinado por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), con apoyo de otras instituciones estatales.

Residencias Morazán es el nombre con el que se ha bautizado al proyecto habitacional.

Se estima que solo en infraestructura e instalación de servicios básicos se destinen 35 millones de dólares, equivalentes a más de 800 millones de lempiras.

Para la urbanización de las 200 manzanas, el gobierno proyecta invertir 340 millones de dólares (8,100 millones de lempiras).

El fin del programa es convertir en sujeto de crédito a la población que percibe desde un salario mínimo, que en promedio es de 8,900 lempiras. Los interesados podrán optar a viviendas unifamiliares o a un apartamento, y estos serán distribuidos en 25 secciones, estilo circuito cerrado. Cada espacio tendrá área verde, un espacio exclusivo para el estacionamiento de vehículos y no contemplará la construcción de viviendas por pasajes peatonales.

Además, dentro de la extensión del proyecto se dispondrá del 12% del terreno para fomentar el crecimiento comercial e industrial y de esta manera generar espacios de trabajo para los vecinos.

“Vamos a tratar de que la tierra se densifique, es decir que se hagan más unidades habitacionales en menos espacio y eso nos permita bajar los costos de los predios urbanizados y realizar acabados más dignos”, manifestó Erasmo Padilla, comisionado presidente de Coalianza.

Se contempla construir viviendas desde los 400 mil hasta el millón de lempiras.

El proyecto habitacional se realizará bajo el esquema de la Comisión Nacional de Viviendas y Asentamientos Humanos (Convivienda).

+ Le puede interesar: Seis datos para sobre cómo adquirir un bono de vivienda

“El Estado pondrá subsidios a la tierra, al desarrollador y a la persona y estará bajo el esquema de una alianza público-privada”, reiteró Padilla.

Se pretende que el proyecto lo ejecuten un estimado de diez desarrolladores.

En el primer semestre de este año se iniciará con las gestiones para buscar a los inversionistas que financiarán el desarrollo de los edificios y en un estimado de dos años ya se podrán observar las primeras construcciones finalizadas.

Se busca extender este plan a 40 mil viviendas en un promedio de cinco a diez años.

Por su parte, Juan Carlos García, vicealcalde del Distrito Central, expresó que este proyecto será apoyado por la comuna capitalina para que la zona sur de la capital se convierta en un polo de desarrollo, en el que también se iniciará con un proceso para construir una megaterminal del transporte interurbano en la zona.