Barcelona doblega 4-2 a la Real Sociedad con doblete de Suárez y gol de Messi

Sevilla, España

El Barcelona visitó este domingo a la Real Sociedad y logró remontar 4-2 en el Anoeta, un campo que no veía el triunfo azulgrana desde la temporada 2006-2007



El conjunto de Valverde disputó el encuentro en Anoeta, un campo complicado para el Barcelona, donde hace 11 años no lograba ganar.



Para afrontar el partido de la Liga Santander ante Real Sociedad, Valverde expuso un 4-4-2 con un centro del campo poblado con Busquets, Rakitic, André Gomes y Paulinho.



El once completo azulgrana estuvo integrado por Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba, Busquets, Rakitic, André Gomes, Paulinho, Messi y Suárez.

Primera mitad

A los 11 minutos William José adelantó a su equipo con un remate de cabeza que venció a Stegen en el arco. A los 34 minutos llegó el segundo gol mediante Juanmi Jiménez. El Barcelona no encontraba ocasiones claras.

Los equipos se fueron al descanso con el marcador 2-1 a favor de la Real Sociedad.

El gol de Paulinho llegó de rebote a los 39 minutos. Luis Suárez ganó la carrera en la banda izquierda y le dio un pase cruzado que Paulinho no desperdició

El Barcelona remonta en el complemento

Al iniciar la segunda parte los indicios de la remontada eran contundentes. Un doblete del uruguayo Luis Suárez a los 50 y 71 minutos vislumbraban un cambio positivo a favor del conjunto azulgrana.



A los 85 minutos el Barcelona consiguió darle la vuelta al marcador con un 2 a 4. Lionel Messi realizó tiro libre que se fue directo al arco rival.

