Llegó Mayenfisch, el nuevo fichaje del Motagua a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Germán Mayenfisch un pequeño mediocsmpista de 1.65 metros arribó al mediodía creando tremendo alboroto en el aeropuerto Toncontín.



El futbolista fue recibido por los medios y despertó el interés de los aficionados que se empezaron a tomar las fotografías con el zurdo sudamericano. "Estoy contento por llegar. Me recomendó José Pacini un exfutbolista que estuvo en Honduras me dijo que son un país muy futbolero y estoy feliz de estar aquí" dijo.

"Vengo por un año de contrato. Estuve haciendo una pretemporada y en ese sentido no hay problema. Vengo listo para jugar".



"Me caracterizo por ser un volante zurdo. Me gusta asistirle a los delanteros y si llega el gol pues trato de pegarle al marco. Es lindo hacer goles. Se que el fútbol hondureño es fuerte físicamente pero en Argentina también hay defensores grandes y fuertes así que no tengo ningún problema".



Germán viene con suficiente rodaje y solo espera su pase internacional para poder debutar.

"Estuve jugando en el ascenso argentino en la Federal B y A. Se que vengo a un equipo grande de Honduras que recién peleó la Final y eso es importante porque vengo a un equipo muy competitivo".



El zurdito agregó que tiene buenas referencias del fútbol de Honduras. "Pacini me dijo que aquí vengo a un futbol dinámico, fuerte y que la gente es muy apasionada. Voy a tratar de adaptarme, trataré de jugar y espero ganar un título".



De su baja estatura dijo que "estoy acostumbrado a enfrentar defensas altos y fuertes. La exigencia es grande para mí y voy a disfrutar de esta experiencia. Vengo de tres semanas de descanso y una semana y media entrenando".



Germán asegura que hay futbolistas pequeños como Messi que han demostrado su gran nivel. "Claro y de los grandes futbolistas como Messi hay que aprender las cosas buenas".



"Prometo entrega. Se a lo que vengo y quiero dejarlo todo en el campo", finalizó.





El volante argentino arribó este domingo a Honduras. Foto: EL HERALDO



Le puede interesar: Liverpool vence al 4-3 al Manchester City