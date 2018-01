Choluteca: Capturan a conductor por provocar accidente donde murieron dos hermanos

Choluteca, Honduras

Un hombre fue detenido este domingo y acusado por el delito de homicidio culposo tras causar la muerte a dos personas en Choluteca, al sur de Honduras.

El detenido responde al nombre de David Adrián Torres Galindo, de 29 años de edad.



Torres Galindo, residente en el barrio Valle de Choluteca, conducía un vehículo tipo camioneta con placa PBE 6792, cuando causó la muerte accidental de dos personas en la carretera que de la ciudad de Choluteca conduce a Marcovia.



La colición se registró en la aldea Piedra Parada, municipio de Choluteca.



Las personas fallecidas quienes se transportaban en una motocicleta sin placa eran los hermanos Marvin Javier García Carbajal (24) y el menor de edad Noé Ribaldo García Carbajal (16).



En el lugar del accidente falleció el conductor de la motocicleta y el menor murió en el hospital del Sur.



Al parecer la camioneta no guardó una distancia prudencial de la motocicleta y al alcanzarla saliendo volando los jóvenes por el impacto.



Ambas víctimas no portaban el casco de seguridad, lo que hizo que no resistieran los golpes.



El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público por el delito de homicidio culposo.

