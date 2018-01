Víctor Bernárdez le hizo dos ofertas a Motagua y espera respuesta

“Mucho piensan que estoy acabado y no, no le voy a robar ningún cinco a nadie”, dijo. (Foto: El Heraldo Honduras/ Noticias Honduras hoy)

Tegucigalpa, Honduras

Víctor Bernárdez confirmó que ya negoció con la dirigencia de Motagua y puso una oferta sobre la mesa para jugar con ellos. Además quiso aclarar un tema pues informó en días anteriores que Olimpia estaba dispuesto a darle 150 mil lempiras, cifra que es falsa según "Muma".

"Quiero aclarar algo; salió una cantidad que no era cierta. A mí me ofrecieron otra cantidad, la cantidad que salió publicada no era esa, era mucho menor entonces eso, el villano no soy yo aunque sé que no puedo cobrar lo que ganaba allá, de nuevo te digo que la cantidad que salió publicada fue súper menor a lo que dijo el directivo, yo sé quién dijo esa cantidad y ya se sabe quién hace el trabajo sucio de Olimpia, un directivo serio no se va a prestar para eso, hicieron mucho drama con eso", comenzó diciendo.

Bernárdez reconoce la propuesta hecha a Motagua es tan alta y de esta manera ambas partes saldría ganando, incluso adelanta que en esta fecha se presentaría a los entrenos.

Me dejaron como villano y los jugadores no lo somos, me voy a dar a respetar y por eso quiero jugar acá por el reto que tengo”. Víctor Bernárdez

"Hablé con Diego ya, tuvimos una plática con él y fue beneficiosa, sabe lo que le puedo aportar y bueno sería un orgullo para mí volver a vestir la camisa de Motagua. Si todo sale bien y si ellos definen pues la próxima semana estaré listo, les hice dos ofertas y veré qué deciden, no es algo de locura lo que pedí que fueron los 11 meses de salario porque no contaría enero, si me pagan los 11 meses bienvenido sea".

"Soy de la casa y de cierta manera existe una posibilidad, tendría que regresar la próxima semana al país para firmar el contrato, todo depende de ellos y no de mí, ya tiré mi oferta y vamos a esperar, con esa oferta vamos a ganar todos", cerró el defensa quien también confirmó que él solicitó un salario de 11 meses y que su contrato con Motagua podría ser por año.

Lea además: Alex López ya viajó a Costa Rica para sumarse al Alajuelense